Les sculptures de Carole Feuerman exposées pour la première fois à Monaco

L'artiste est née à Hartford dans le Connecticut et vit et travaille actuellement à New York - © Carole Feuerman

Elles sont à découvrir jusqu’au 15 avril prochain à la Galerie Adriano Ribolzi.

Publicité

Elle était l’invitée artistique du gala de la 12e édition du Prix Monte-Carlo Femme de l’année lors duquel trois femmes ont été récompensées pour leurs travaux sur les thèmes de l’Intelligence Artificielle et de la cyber-sécurité. Pour l’événement organisé par Cinzia Colman, Carole Feuerman a exposé neuf sculptures au One Monte-Carlo le 22 mars dernier. Des oeuvres qui ont été déplacées à la Galerie Adriano Ribolzi où elles sont actuellement visibles jusqu’au 15 avril prochain.

Comme l’artiste américaine l’a confié au micro de TV Monaco, c’est une parfaite inconnue qui lui a inspiré sa première oeuvre : « j’étais assise à la plage dans les années 70 avec mes trois enfants, je me demandais ce que je pouvais faire en tant qu’artiste, et j’ai vu cette femme sortir de l’eau comme Vénus. Je me suis sentie proche d’elle car elle avait la tête haute, et si elle pouvait sortir de l’eau avec cette confiance en elle, alors moi aussi je pouvais avoir confiance. » La maman en a fait une sculpture qu’elle a baptisée Catalina.

Elle est, comme les autres, d’un réalisme à s’en méprendre, car la septuagénaire accorde une importance à chaque détail. À noter que si c’est la toute première fois que l’artiste se dévoile en Principauté, son travail est connu dans le monde entier pour l’avoir exposé notamment à New York, à Washington, au Caire, à Saint-Pétersbourg ou encore à Florence.