Ligue 1 : La belle opération de l’AS Monaco à Strasbourg

Les Monégasques se sont imposés (0-1) dimanche après-midi à Strasbourg, sous les yeux du Président Dmitri Rybolovlev.

Le match : 0-1

Publicité

Monaco va mieux, et Monaco l’a encore prouvé ce dimanche après-midi. Après leur victoire face au RC Lens et leur nul prometteur face au Paris Saint-Germain, les joueurs d’Adi Hütter ont évité le piège à Strasbourg et ont ramené trois précieux points d’Alsace.

Globalement dominateurs tout au long de la rencontre face à une équipe strasbourgeoise défensive et en position attentiste, pour jouer à fond les contre-attaques, les Monégasques ont attendu le retour des vestiaires pour débloquer cette partie, dans le sillage des entrées en jeu des deux pépites de l’AS Monaco : Maghnes Akliouche et Eliesse Ben Seghir.

En remisant en retrait, le premier a offert au second un angle de frappe qui l’a su saisir pour inscrire sa première réalisation de la saison et offrir la victoire aux siens (0-1, 72′). Une victoire importante, qui permet à l’AS Monaco de revenir à une longueur de Brest et de conforter sa place sur le podium.

Le président Dmitri Rybolovlev était présent en Alsace © AS Monaco

Prochain rendez-vous pour l’AS Monaco, dimanche prochain (15h) au stade Louis-II face au FC Lorient.

Le joueur : Eliesse Ben Seghir, près d’un an après

Il n’avait plus trouvé le chemin des filets depuis le 2 avril 2023, lors d’une victoire face au… RC Strasbourg.

Une éternité pour un joueur qui s’était révélé la saison dernière mais qui a connu cette année une saison contrariée, la faute à plusieurs blessures qui l’ont éloigné des terrains durant plusieurs semaines.

De retour depuis quelques journées et de plus en plus utilisé par Adi Hütter, notamment en deuxième lame dans la rotation, Eliesse Ben Seghir a délivré les siens en marquant l’unique but de la rencontre sur une remise de Maghnes Akliouche (72′).

Une délivrance, pour un joueur qui aura incontestablement un rôle à jouer dans cette fin de saison.

La phrase : « Heureux d’avoir marqué »

Eliesse Ben Seghir : « C’était un match difficile, face à une équipe qui a bien joué les contres. À la mi-temps, le coach nous a parlé pour régler ça. On a eu du mal a se créer des occasions dangereuses, malgré la possession. Je suis heureux d’avoir marqué ce but qui a nous a permis de gagner. Ça fait du bien pour la confiance. »