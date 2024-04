Le Prince Albert II a participé à la marche solidaire reliant Dolceacqua à Monaco

À l’occasion du jumelage des deux communes, une seconde marche solidaire a lieu le dimanche 28 avril 2024 où les participants ont marché de la commune italienne à la Principauté.

Comme la première édition, cette marche était organisée dans le but de joindre les deux villes en changeant le tracé par rapport à l’année dernière. L’année passée, la marche était passée par les monts alors qu’elle passe le long de la mer cette année.

Pour marquer le coup, le Prince Albert II s’est montré présent en chaussant les baskets et en participant à la marche sur une certaine distance. Il en a profité pour discuter avec les différents participants et partager un moment privilégier avec eux.

Afin de symboliser l’union entre la commune italienne de Dolceacqua et la Principauté, les participants ont marché pendant environ dix heures avec plusieurs pauses. Un effort symbolique aussi par ce que représente cette marche empruntée par deux familles mythiques des deux communes.

Jacques Pastor, Adjoint au maire de Monaco et Délégué des sports, rappelle cette importance au micro de Monaco Info : « Pour marcher dans les traces de nos anciens, il fallait faire ce chemin à pied comme avaient faits les Doria et les Grimaldi dans un sens et dans l’autre. »