Ligue 1 : Les mots d’Adi Hütter et Denis Zakaria avant Stade Brestois/AS Monaco

Adi Hütter et Denis Zakaria étaient présents en conférence de presse (Photos © AS Monaco)

L’entraîneur monégasque et le milieu de terrain de l’AS Monaco étaient présents ce vendredi après-midi en conférence de presse, à deux jours (dimanche 17h05) du choc face au Stade Brestois. Extraits.

Adi Hütter : « Trois matchs importants à venir »

Le sprint final

« Il y a trois matchs importants à venir. Il y aura peut-être une rotation en jouant à un ou deux attaquants sur l’une de ces rencontres. Tous les joueurs doivent être concernés et prêts pour être dans le 11 ou pour rentrer en cours de match. Chaque joueur est important et je sens le groupe focus sur les six derniers matchs. Il faut que l’on continue ce style de jeu et nos performances. »

L’analyse de Brest

« Ils font beaucoup de choses intéressantes. Avant de jouer Lyon, ils avaient la deuxième meilleure défense du championnat derrière Nice. C’est également eux qui font le plus de centres. Romain Del Castillo se montre adroit dans l’exercice et Steve Mounié est très bon de la tête. Je ne suis pas mécontent que Pierre Lees-Melou soit suspendu car c’est l’un des meilleurs joueurs de la saison. Leur deuxième place n’est pas imméritée, ils jouent avec intensité et pratiquent un très bon football. »

Les blessures de Golovin et Jakobs

« Nous sommes forcément déçus et tristes de leur blessure. Ils étaient en grande forme. Ismail restait notamment sur deux gros matchs. « Golo » est un joueur clé, mais nous avons d’autres solutions pour le remplacer, nous sommes concentrés là-dessus. Ils seront probablement absents jusqu’à la fin de saison mais peut-être qu’ils pourront jouer un match, nous ne savons pas encore »

Denis Zakaria : « On veut tous jouer l’Europe »

La Ligue des champions

« On a vraiment tous faim de l’atteindre, c’est notre objectif numéro un, retrouver le goût des semaines européennes. Mais pour ça il faut se concentrer sur le prochain match. On verra à la fin à quelle place nous sommes. Le plus important pour nous est de bien jouer et d’aller chercher des bons résultats, car nous avons toutes les cartes en main pour finir le plus haut possible. »

Le calendrier difficile

« Tous les joueurs sont concernés et concentrés sur cette fin de saison, avec beaucoup de matchs importants à disputer, notamment au cours de cette semaine cruciale qui nous attend. Tout le monde est conscient de l’enjeu. En tant que compétiteur, on veut tous jouer l’Europe. C’est quelque chose que j’ai déjà connu par le passé, j’ai forcément hâte de le vivre à nouveau. »

Le retour de Breel Embolo

« C’est sûr qu’après une longue blessure comme la sienne, on est toujours impatient de revenir à la compétition. Je le sens évidemment très motivé, car il se sent prêt à aider l’équipe. Il travaille beaucoup au quotidien à l’entraînement pour cela. On a hâte qu’il joue, car on aura besoin de lui et de son expérience. »

