Prix de Photographie Environnementale 2024 : ouverture des votes en ligne

Nous vous guidons pour savoir quelles sont les photographies sélectionnées et comment voter pour la photo de votre choix.

Comme chaque année, ce prix organisé par la Fondation du Prince Albert II de Monaco rassemble les plus belles photographies sur l’environnement de l’année de 2024. Chacune nous sensibilise sur l’une des six thématiques choisies cette année : Merveilles polaires, Mondes océaniques, Into the Forest, Change Makers, Reasons to Hope et Humanity versus Nature.

Photos de la Faune ou de la Flore, le vote se fera parmi une palette de 36 photos plus magnifiques les unes que les autres. La session de vote est déjà ouverte et vous pouvez voter jusqu’au14 avril pour la photo de votre choix. Le lauréat sera nommé Prix du Public 2024. Il recevra une dotation de 500 euros et sa photographie figurera dans l’exposition publique 2024 qui se tiendra sur la Promenade du Larvotto jusqu’au 30 juillet 2024.

Pour voter, il vous suffit d’aller sur le site internet du Prix du public et de sélectionner la photo de votre choix et ainsi valider votre sélection.