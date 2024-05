La fête des roses à la Villa Ephrussi de Rothschild ce week-end

Ateliers pour enfants et adultes, visites guidées, conférences, concerts… Le programme de cette 13ème édition est riche et risque de vous plaire !

Le temps d’un weekend, la villa de la baronne Ephrussi de Rothschild, devenue musée, accueille horticulteurs, rosiéristes et pépiniéristes. Ces professionnels feront le déplacement pour partager avec les visiteurs leur amour des plantes, notamment au sein de la fameuse roseraie. Tout comme la baronne, ils sont férus d’horticulture, passionnés de jardins et amoureux des roses.

L’événement est l’occasion idéale pour découvrir les neufs jardins de la villa classés « Jardins Remarquables » par le Ministère de la Culture, mais aussi pour profiter d’une expo-vente déployée dans le Jardin à la Française, et d’une programmation d’animations tout public, comme des ateliers pour enfant animés par l’équipe des jardiniers de la villa, et des visites thématiques co-animées par le jardinier en chef et la guide-conférencière.

Joyaux de la Belle Époque, la Villa et les Jardins Ephrussi de Rothschild se transforment en lieu de concert, de spectacle et d’exposition pour accorder un décor féerique aux exposants, artisans et artistes. Et bien sûr durant ces deux jours, la villa – et l’ensemble de ses collections – reste également accessible aux amateurs de patrimoine, et propose sur place plusieurs options de restauration.

