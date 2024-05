La Fondation Cédric et Christophe Flaujac a de nouveau réuni ses membres pour sa traditionnelle soirée

Charles Flaujac aux côtés du Souverain et de Jean Alési ainsi que de plusieurs autres membres © Direction de la Communication / Manuel Vitali

Cet évènement a été organisé une nouvelle fois par l’Automobile Club de Monaco, rendant hommage aux deux frères disparus tragiquement.

À la veille du Grand Prix de Monaco 2024, une soirée riche en souvenirs et en émotions était organisée. Ce jeudi 16 mai 2024, l’ACM a mis en œuvre cette traditionnelle soirée Grand Prix : Rendez-vous 2024, succédant à l’édition passée, rendant hommage aux deux frères Flaujac disparus il y a plus de dix ans.

La Fondation Flaujac a organisé son « Grand Prix »

Nous retrouvions leur père, Charles, ainsi que le Prince Albert II et l’ex-pilote de F1 et parrain de la fondation, Jean Alesi. Comme à son habitude, la soirée a permis de récolter des fonds pour la fondation et ainsi développer la carrière de jeunes athlètes.

Voici un retour en images de la soirée :

© Direction de la Communication / Manuel Vitali