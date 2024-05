Le CREM et CMB Monaco renouvellent leur partenariat

Francesco Grosoli, administrateur délégué de CMB Monaco ; Louisette Azzoaglio Levy-Soussan, Fondatrice du CREM et Alexandre Boin, Directeur du CREM © CREM

La banque et l’association monégasques y voient tous les deux des avantages.

Le Club des Résidents Etrangers de Monaco (CREM) et la banque CMB Monaco officialisent le renouvellement de leur partenariat, initié en 2022. Cette alliance traduit l’engagement mutuel des deux entités à soutenir et à valoriser la communauté internationale de la Principauté.

Publicité

Depuis deux ans, le CREM et CMB Monaco unissent leurs forces pour promouvoir le rayonnement économique, social et culturel de Monaco. La collaboration a d’ailleurs déjà permis aux membres du CREM d’accéder à des services bancaires haut de gamme et personnalisés, tandis que CMB Monaco a consolidé ses liens avec la communauté internationale monégasque.

« Nous sommes ravis de poursuivre notre collaboration avec CMB Monaco », souligne Alexandre Boin, Directeur du CREM. « Ce partenariat renforcé nous permettra de continuer à offrir à nos membres des opportunités et des avantages exclusifs. »

Entretien avec Alexandre Boin, nouveau directeur du Club des Résidents Etrangers de Monaco

Francesco Grosoli, Administrateur Délégué de CMB Monaco, partage cet enthousiasme : « Le renouvellement de notre engagement avec le CREM témoigne de notre volonté indéfectible de soutenir la communauté internationale monégasque. Notre clientèle est résolument internationale et nous avons à cœur de faciliter son intégration et sa participation à la vie locale. »