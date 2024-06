Organisée le mercredi 19 juin, la soirée « Coeur Central » a permis de récolter des dizaines de milliers d’euros au profit d’associations.

Le Prince Albert II et la Princesse Caroline de Hanovre ont fait l’honneur de leur présence à la troisième édition du dîner de gala « Cœur Central » organisée par la Fédération Monégasque de Tennis et la Fédération Française de Tennis. Normalement installé à Roland-Garros, cet événement prestigieux s’est déroulé pour la première fois au Monte-Carlo Country Club.

De quoi rendre fière Melanie-Antoinette de Massy, présidente de la Fédération monégasque de tennis et du Monte-Carlo Country Club, qui s’est exprimée sur le sujet au micro de Monaco-Info : « Je suis ravie de l’alliance entre la Fédération monégasque de tennis et la Fédération française de tennis pour l’organisation de « Cœur central ». Je suis convaincue que cette soirée à même la terre battue de notre légendaire court Rainier-III sera exceptionnelle et restera gravée dans les mémoires ».

Des dizaines de milliers d’euros récoltés

Le but de ce dîner de gala ? Récolter des fonds pour deux associations : « Terre d’Impact », le fonds de dotation de la Fédération Française de Tennis qui s’engage à agir au plus près des territoires et des populations les plus vulnérables, faisant du tennis un vecteur d’inclusion, de solidarité et de responsabilité et « GEMLUC », une association monégasque soutenant la recherche médicale contre le cancer.

Le dîner gastronomique servi aux 200 invités a ainsi été ponctué d’une vente aux enchères exceptionnelle. Parmi les lots se trouvaient notamment les raquettes de Novak Djokovic et de Jannik Sinner mais aussi des œuvres d’art et des places VIP pour les finales et demi-finales des prochains Rolex Monte-Carlo Masters. Rien que ça !

Michael Jones et Marion Capuano ont performé lors du gala « Cœur Central » © Michael Alesi / Palais princier