JO 2024 : La flamme olympique passera par Monaco

Rendez-vous le 18 juin 2024 pour assister au relais de la flamme en Principauté, partant du Port Hercule à 14h15 et arrivant sur la Place du Palais à 14h45.

À l’occasion des Jeux olympiques d’été 2024 de Paris, la flamme olympique est de passage sur la Côte d’Azur. Monaco, grand absent de la liste initiale, recevra finalement le passage de celle-ci dans une semaine, le 18 juin 2024.

La Principauté reçoit de nouveau cette flamme tant convoitée après 56 ans depuis le premier et dernier passage en 1968 lors des JO d’hiver de Grenoble. Parcourant la France entière depuis le 8 mai dernier, la flamme sera relayée par six personnes, comme l’a annoncé le Gouvernement Princier.

Ce mardi 18 juin 2024, à partir de 8h05, la flamme passera par sept communes des Alpes Maritimes : Villefranche-sur-Mer, Grasse, Cannes, Valberg, Antibes, La Colmiane-Valdeblore et Nice. Le passage de la Flamme à Monaco s’intercalera au milieu de ce programme entre Valberg et Antibes, de 14h15 et 14h45.

Retour sur les grands moments qui ont marqué l’histoire de Monaco aux Jeux Olympiques

Palmarès olympique de Monaco

Le Prince Albert II, président du Comité Olympique Monégasque depuis 1985 et président de la Commission Durabilité et Héritage du Comité International Olympique, a toujours été impliqué pour les Jeux Olympiques. Le Souverain a à son actif cinq participations aux JO entre 1988 et 2002 en tant que membre de l’équipe de Bobsleigh de Monaco.

Le Prince a également été porteur de la flamme à dix reprises et ce, depuis 1996, lors des Jeux Olympiques d’été d’Atlanta aux États-Unis. La Princesse Charlène, ancienne athlète olympique en natation, a également représenté son pays d’origine, l’Afrique du Sud, aux Jeux Olympiques d’été 2002 de Sydney.

La seule médaille olympique monégasque est la médaille de bronze obtenue par Julien Médecin lors du concours d’art et littérature des Jeux Olympiques de Paris en 1924. Au total, depuis 1920, une délégation monégasque s’est rendue aux Jeux Olympiques à 32 reprises (21 JO d’été et 11 JO d’hiver).