Олимпийские игры 2024 года: олимпийский огонь пройдет по Монако

18 июня 2024 года олимпийский огонь пройдет эстафетой по Княжеству, из порта Эркюль в 14:15 до Дворцовой площади в 14:45.

По случаю летних Олимпийских игр 2024 года в Париже олимпийский огонь пройдет по Лазурному берегу. Монако не было в изначальном списке эстафеты, но огонь все-таки осветит Княжество через неделю, 18 июня 2024 года.

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Княжество вновь примет этот огонь, которого оно так ждало целых 56 лет, с первого и последнего его прохода перед зимними Олимпийскими играми 1968 года в Гренобле. Как заявило княжеское правительство, проходя по всей Франции с 8 мая этого года, в эстафете примут участие 6 человек.

Во вторник, 18 июня, с 08:05 огонь пройдет по семи коммунам департамента Альп Маритим: Вилльфранш-сюр-Мер, Грасс, Канны, Вальбер, Антиб, Ля Кольмиан-Вальдеблор и Ницца. В Монако огонь будет транзитом из Вальбера в Антиб, с 14:15 до 14:45.

Исторические вехи Монако на Олимпийских играх

Олимпийских подиум Монако

Князь Альбер II, президент монакского Олимпийского комитета с 1985 года и председатель комиссии «Развитие и наследие» Международного олимпийского комитета, всегда принимал активное участие в Олимпийских играх. В 1988-2002 годах он пять раз выступал на Олимпийских играх в составе команды Монако по бобслею.

С 1996 года – Олимпийских игр в Атланте (США) – он десять раз нес олимпийский огонь. Княгиня Шарлен, бывшая олимпийская пловчиха, представляла Южную Африку на летних Олимпийских играх 2002 года в Сиднее.

Единственная олимпийская награда, доставшаяся Монако, – бронзовая медаль Жюльена Медсен на художественном и литературном конкурсе Олимпийских игр 1924 года в Париже. Всего, с 1920 года, монакская делегация 32 раза участвовала в Олимпийских играх (21 летних и 11 зимних).