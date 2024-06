Spectacle de troupe, seul-en-scène, nouvelles pièces… Bientôt, le Théâtre Princesse Grace offrira au public une saison culturelle riche et variée.

Après l’Opéra de Monte-Carlo et l’Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo, c’était au tour de Françoise Gamerdinger de dévoiler la programmation 2024-2025 du Théâtre Princesse Grace. Au programme de cette nouvelle saison ? 27 spectacles, dont trois hors-les-murs au Grimaldi Forum et deux pièces avec des doubles dates.

Satisfaire tous les publics

Le Théâtre Princesse Grace proposera des pièces contemporaines ainsi que des grands classiques. C’est d’ailleurs par un spectacle de troupe, Dom Juan, texte mythique de Molière écrit en 1665 et revisité au XVIIIe siècle par Macha Makeïeff que la saison débutera.

Dans un tout autre registre, c’est Hugo Bardin, plus connu sous le nom de son alter ego féminin, Paloma, vainqueur de la saison 1 de Drag Race France qui montera sur les planches pour son seul-en-scène Paloma aux PluriElles.

Autre spectacle à ne pas manquer : la nouvelle création d’Alexis Michalik baptisée Passeport et celle de Léonore Confino, L’Effet Miroir, nommée aux Molières 2024 de l’autrice francophone vivant.e.

Et pour les plus petits, le Théâtre Princesse Grace aura le plaisir d’accueillir le spectacle jeune public Chut ! Une pomme.

La nouvelle saison du Théâtre Princesse Grace s’annonce flamboyante

Des comédiens de renom

Pour faire la pluie et le beau temps au Théâtre Princesse Grace, de grands noms seront invités sur la scène comme Lorànt Deutsch, Michel Boujenah, Sophie Marceau, François Berléand, Stéphane Freiss, Richard Berry, Michel Fau, Yvan Attal, François Morel, Hugo Becker, Noémie Lvovsky, Stéphane de Groodt, Anne Consigny, etc. Aussi, certains artistes se produiront une nouvelle fois afin d’entretenir un lien de fidélité (Hector Obalk, Sébastien Azzopardi…).

Dès le 8 juillet prochain, il sera possible d’acheter des abonnements par correspondance ou par mail et directement sur place à partir du 26 août. Les places à l’unité seront disponibles à la vente le lundi 2 septembre et pendant toute la saison.