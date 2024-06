Le printemps 2024 a été l’un des plus pluvieux de l’histoire

Il est tombé deux fois plus de pluies que la normale sur la Côte d’Azur.

Météo-France a relevé la quantité de pluie tombée depuis le 1er mars 2024 et ce printemps (météorologique) serait le quatrième le plus pluvieux depuis 1959.

Il faut remonter il y a 16 ans, en 2008, pour retrouver un printemps aussi pluvieux que celui de cette année. Le mois de mai, en particulier, a enregistré des précipitations exceptionnelles, dépassant largement les moyennes saisonnières.

Une augmentation de pluie tombée s’élevant à +45% par rapport aux normales de saison, s’approchant des records de 2001 (+57 %), 1983 (+52 %) et 2008 (+47 %). Une seconde statistique marquante : dans toute la France, hormis la Corse et le bassin méditerranéen, il aurait plu un jour sur trois durant les trois derniers mois.

Selon le rapport de Météo-France, sur le Poitou, les Charentes, le nord de l’Alsace et la Lorraine ainsi que sur les Cévennes ardéchoises ou encore la Côte d’Azur, il est tombé deux fois plus de pluies que la normale.

Les inondations ont par conséquent causé d’importants dégâts matériels dans les zones les plus propices, mettant en difficulté de nombreuses régions de l’Hexagone (Bourgogne, Centre-Ouest, Alsace et Lorraine, Aisne). Les experts soulignent l’importance de rester vigilant face à ces phénomènes climatiques de plus en plus extrêmes au fil des années.