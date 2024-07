Le Prince Albert II découvre la nouvelle exposition du Grimaldi Forum sur le Sublime de Turner

L’exposition estivale comprend 80 oeuvres de l’un des peintres britanniques les plus connus. Une occasion rare de voir en Principauté autant de ses peintures.

Hier soir, le Prince Albert II s’est rendu au Grimaldi Forum pour découvrir la prochaine exposition événement de la salle mythique de la Principauté : « Turner, le sublime héritage ».

© Direction de la Communication / Frédéric Nebinger

Après le succès de Louboutin il y a deux ans et Monet l’année dernière, la nouvelle exposition estivale, en partenariat avec la Tate, a de grandes chances de faire aussi bien, si ce n’est mieux que les précédentes.

La dernière salle nommée la Cathédrale comprend de nombreuses dernières oeuvres de l’artiste britannique © Direction de la Communication / Frédéric Nebinger

C’est à l’occasion du vernissage de « Turner, le sublime héritage » que le Prince Albert II a pu découvrir les œuvres de l’un des plus grands peintres britanniques, représentant du mouvement artistique du Sublime.

Exposition Turner, le sublime héritage : « un ensemble que vous ne verrez pas souvent »

Dès demain, le grand public pourra lui aussi apprécier les 80 œuvres, dont 38 huiles sur toile, de la rétrospective qui explore la vision unique de Turner basée sur la beauté mais aussi l’horreur que peut livrer la nature.

Le Prince Albert II devant le tableau « La Chute d’une avalanche dans les Grisons » de Turner © Direction de la Communication / Frédéric Nebinger

Lors de sa visite, le Prince Albert II a aussi pu découvrir les œuvres d’artistes contemporains, comme John Akomfrah, Olafur Eliasson, Richard Long, et Mark Rothko, qui dialoguent en permanence avec celles de William Turner, offrant une perspective contemporaine sur la notion du sublime et les relations entre l’homme et la nature. Ce choix audacieux permet également de montrer l’influence durable qu’a eu Turner sur l’art même après sa disparition.

© Direction de la Communication / Frédéric Nebinger

Le Prince Albert II accompagné de la commissaire de l’exposition, Elizabeth Brooke © Direction de la Communication / Frédéric Nebinger

« Turner, le sublime héritage » est à découvrir du 6 juillet au 1er septembre, tous les jours au Grimaldi Forum.