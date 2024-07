On a testé pour vous : Détec’table l’application pour réserver des tables au restaurant mais pas que !

Denis Thomas, résident monégasque et créateur de la nouvelle application © Monaco Tribune / Théo Briand

La web app permet aussi de réserver de rares expériences autour de la gastronomie et de participer à des événements exclusifs aux membres.

Avec sa sélection de restaurants triés sur le volet, les membres n’ont aucun risque de se tromper. Le plaisir est à chaque fois garanti. Denis Thomas, créateur de Détec’table explique « s’associer uniquement avec des restaurateurs qui aiment accueillir. »

C’est à l’aide d’une web app, nul besoin d’installer une énième application sur votre téléphone surchargée, que chacun peut réserver sa table dans un restaurant de la Principauté et des alentours. La vocation de cette application n’est pas celle de concurrencer The Fork (anciennement la Fourchette) mais plutôt de créer une communauté d’amateurs de bonne chère à Monaco et les Alpes-Maritimes.

4,99€, c’est le prix mensuel pour devenir membre de cette communauté. A ce prix là, l’investissement est vite rentabilisé puisqu’à chaque réservation le restaurant partenaire offre un verre par invité assis à table.

Pour le moment, une vingtaine de restaurants sont répertoriés principalement à Monaco (Amici Miei, Castelroc, Norma, Azzurra Kitchen…) mais aussi dans les alentours comme à Saint-Paul-de-Vence, Cagnes-sur-Mer et Antibes, entre autres, avec respectivement Au Jardin de la Vague, Le Cagnard ou encore Le Figuier de Saint-Esprit.

Rien de plus simple pour réserver. Une fois membre, il suffit de sélectionner le restaurant qui vous fait envie. Chaque restaurant comporte une fiche descriptive avec le type de cuisine, l’ambiance, le prix moyen, une petite description, le menu et les services proposés.

Présentation de l’application sur ordinateur © Monaco Tribune / Théo Briand

Une fois convaincu, vous n’avez plus qu’à choisir la date et l’heure qui vous convient.

Un club privilèges ouvert

La réservation de tables au restaurant n’est pas la seule activité de l’application. « Ce n’est pas qu’une application pour réserver. Ça va au-delà », nous informe Denis Thomas. Et en effet, des expériences à la demande inédites sont également proposées.

Qui n’a jamais rêvé d’une journée détente au spa, soin compris, et d’un déjeuner pour une journée en totale relaxe ? C’est ce que propose Le Mas de Pierre à Saint-Paul-de-Vence. Bien d’autres expériences sont aussi présentées comme une virée en hélicoptère avant un déjeuner au Niwaki, une immersion au plus près du chef d’Au Jardin de la Vague avec une table dans la magnifique cuisine du restaurant ou encore pour les professionnels un repas d’affaires avec vue sur le Port Hercule à la Môme Monaco.

A terme, le créateur veut proposer des moments de convivialité et des invitations à des événements exclusifs permettant de socialiser entre membres. Par exemple, il devrait prochainement se dérouler « un concours culinaire autour de l’huître. »

Finalement, cette nouvelle application, fraîchement créée par le résident monégasque Denis Thomas, veut faciliter les échanges entre les clients locaux et les restaurants de la région. Qu’ils soient de fins gourmets ou des personnes qui ne veulent pas s’embêter à chercher la perle rare, l’application permet de réserver un repas ou une expérience chez des restaurateurs testés et approuvés.