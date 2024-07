Un pique-nique festif pour le 14e anniversaire du CREM 

Le CREM a soufflé une nouvelle bougie le 25 juin dernier, en présence du Prince Albert II.

C’est une nouvelle année d’existence qu’a fêté le Club des Résidents Étrangers de Monaco (CREM) dans les Jardins Saint-Martin. Même sous la pluie, plus de 200 membres de nationalités différentes ont répondu présent à l’invitation de Louisette Azzoaglio Levy-Soussan, la présidente du CREM. Et parmi eux, un invité d’exception : le Prince Albert II.

« Nous tenons à exprimer nos remerciements les plus sincères aux 200 Membres qui ont cru en nous et qui ont répondu présents. C’est grâce à votre soutien que nous repoussons à chaque fois un peu plus nos limites » a rappelé le club dans un communiqué. Pour l’occasion, le CREM avait mis les petits plats dans les grands en organisant un pique-nique ultra chic !