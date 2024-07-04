Праздничный пикник в честь 14-й годовщины CREM
25 июня Клуб иностранных резидентов Монако отметил день рождения в присутствии Князя Альбера II.
Клуб иностранных резидентов Монако (CREM) отпраздновал очередную годовщину своего основания в садах Сен-Мартен. Даже под дождем более 200 членов клуба разных национальностей приняли приглашение председателя клуба Луизетт Аццоальо Леви-Суссан Среди них был и особый гость — Князь Альбер II.
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«Мы хотели бы искренне поблагодарить 200 членов клуба, которые поверили в нас и пришли на праздник. Именно благодаря вашей поддержке мы можем постоянно расширять наши возможности», — говорится в пресс-релизе клуба. По этому случаю CREM устроил невероятно шикарный пикник!