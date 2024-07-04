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Праздничный пикник в честь 14-й годовщины CREM

Автор: Agathe Chéreau
Опубликовано 4 июля 2024
День-рождения-CREM-Prince-Albert-II
Клуб CREM был основан 1 июня 2010 года. © Управление по связям с общественностью / Стефан Данна
Автор: Agathe Chéreau
- 4 июля 2024

25 июня Клуб иностранных резидентов Монако отметил день рождения в присутствии Князя Альбера II.

Клуб иностранных резидентов Монако (CREM) отпраздновал очередную годовщину своего основания в садах Сен-Мартен. Даже под дождем более 200 членов клуба разных национальностей приняли приглашение председателя клуба Луизетт Аццоальо Леви-Суссан Среди них был и особый гость — Князь Альбер II.

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Клуб иностранных резидентов Монако представляет журнал The Principality by CREM

Британский художник Алан Уолш представил свою новую картину Князю Альберу II.

«Мы хотели бы искренне поблагодарить 200 членов клуба, которые поверили в нас и пришли на праздник. Именно благодаря вашей поддержке мы можем постоянно расширять наши возможности», — говорится в пресс-релизе клуба. По этому случаю CREM устроил невероятно шикарный пикник!

Фото © Управление по связям с общественностью / Стефан Данна