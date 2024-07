Un picnic per festeggiare il 14° anniversario del CREM

Il 25 giugno, il CREM ha soffiato un’altra candelina insieme al Principe Alberto II.

Nei Jardins Saint-Martin, il Club des Résidents Étrangers de Monaco (CREM) ha festeggiato un altro anno. Anche sotto la pioggia, più di 200 membri di diverse nazionalità hanno accettato l’invito di Louisette Azzoaglio Levy-Soussan, presidente del CREM. Tra loro c’era un ospite d’eccezione: il Principe Alberto II.

L’artista britannico Alan Walsh ha presentato il suo nuovo dipinto al Sovrano

“Desideriamo esprimere i nostri più sinceri ringraziamenti ai 200 soci che hanno creduto in noi e che sono presenti. È grazie al vostro sostegno che siamo in grado di spingerci sempre più in là”, ha dichiarato il club in un comunicato stampa. Per celebrare l’occasione, il CREM ha dato il massimo per organizzare un picnic ultra-chic!