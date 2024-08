La récente British School obtient le droit d’ouvrir des classes dans le secondaire

En novembre dernier, le Souverain a dévoilé la plaque commémorative de l’inauguration de l’école aux côtés de ses deux fondateurs : Olena Prykhodko et Luke Sullivan – © V. Maselli / The British School of Monaco

L’école veut dispenser un enseignement de qualité basé sur le modèle anglo-saxon avec des cours uniquement en langue anglaise.

C’est officiel, l’annonce est apparue dans le Journal Officiel du 18 juillet dernier. Par l’arrêté ministériel 2024-416, le Gouvernement autorise la British School à développer un cursus dans le secondaire, c’est-à-dire pour les enfants entre 11 et 18 ans.

Publicité

La nouvelle British Schools vient à peine d’achever sa deuxième année scolaire qu’elle se réjouit déjà de cette annonce permettant à ses élèves de poursuivre leur scolarité dans la même école.

Luke Sullivan, directeur et co-fondateur de la British School a déclaré : « Nous sommes extrêmement reconnaissants au Gouvernement de Monaco et à la Direction de l’Education Nationale de la Jeunesse et des Sports pour leur confiance et leur soutien à ce projet, et pour nous avoir imposé des normes aussi élevées dans tous les domaines afin de garantir que nous offrons la meilleure expérience éducative possible à nos étudiants à Monaco. »

16 élèves par classe maximum

En novembre dernier, le Prince Albert II était venu inaugurer la nouvelle école qui accueillait, après un an, 35 élèves âgés de 5 à 11 ans. En attendant que l’école atteigne sa capacité maximale de 96 élèves, ils sont 5 à 6 par classe. A terme, ils seront 16 maximum.

Bien évidemment, les cours se font exclusivement en langue anglaise ce qui n’empêche pas 17 nationalités de se côtoyer. Pour l’école élémentaire chaque parent doit débourser 35 000€ par an par enfant, les frais devraient en toute logique être plus élevés pour le secondaire.