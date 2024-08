Classi di scuola secondaria approvate per la nuova British School

Lo scorso novembre, il Sovrano ha svelato la targa commemorativa dell'inaugurazione della scuola insieme ai suoi due fondatori: Olena Prykhodko e Luke Sullivan - © V. Maselli / The British School of Monaco

La scuola punta a garantire un’istruzione di qualità basata sul modello anglosassone, con corsi impartiti esclusivamente in inglese.

L’annuncio ufficiale è stato pubblicato sul Journal Officiel il 18 luglio. Con il decreto ministeriale 2024-416, il Governo autorizza la British School a elaborare un programma di scuola secondaria per i ragazzi tra gli 11 e i 18 anni.

La nuova British School ha appena concluso il suo secondo anno accademico ed è già orgogliosa di annunciare che i suoi alunni potranno proseguire la loro istruzione nello stesso istituto.

Luke Sullivan, direttore e cofondatore della British School, ha dichiarato: “Siamo estremamente grati al Governo di Monaco e al Dipartimento dell’Istruzione nazionale, della gioventù e dello sport per la fiducia e il sostegno che ci hanno accordato in questo progetto e per averci imposto standard così elevati in tutti i settori per garantire la migliore esperienza educativa possibile ai nostri studenti a Monaco.”

Massimo 16 alunni per classe

Lo scorso novembre, il Principe Alberto II ha inaugurato la nuova scuola, che dopo un solo anno ha già accolto 35 alunni dai 5 agli 11 anni. Finché la scuola non raggiungerà la sua capacità massima di 96 alunni, ce ne saranno 5-6 in ogni classe. Il numero massimo sarà di 16 studenti.

Naturalmente, le lezioni si tengono esclusivamente in inglese, nonostante siano presenti ben 17 nazionalità. Per la scuola primaria, ogni genitore paga una retta di 35.000€ all’anno per figlio. I costi dovrebbero logicamente essere più elevati per la scuola secondaria.