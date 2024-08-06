Недавно открывшаяся British School получила право открывать классы средней школы

В ноябре прошлого года Князь представил мемориальную доску в честь торжественного открытия школы вместе с двумя ее основателями: Оленой Приходько и Люком Салливаном – © В. Мазелли (V. Maselli) / The British School of Monaco

Качественное обучение в школе строится на англо-саксонской модели с преподаванием только на английском языке.

Официальное объявление появилось в Journal Officiel 18 июля. Постановлением министерства № 2024-416 правительство даёт разрешение British School преподавать программу средней школы, т.е. для детей 11-18 лет.

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Новая British School только закончила свой второй учебный год и очень рада этому объявлению, позволяющему её ученикам продолжать учёбу в той же школе.

Люк Салливан, директор и соучредитель British School заявил: «Мы крайне признательны правительству Монако и Дирекции по национальному образованию, молодежи и спорту за их доверие и поддержку в этом проекте, а также за то, что они поставили перед нами такие высокие стандарты во всех областях, чтобы гарантировать, что мы предоставляем наилучшее образование нашим учащимся в Монако.»

Максимум 16 учащихся в классе

В ноябре прошлого года Князь Альбер II торжественно открыл новую школу которая спустя год принимает 35 учащихся в возрасте от 5 до 11 лет. Пока школа не наберёт свою максимальную вместимость – 96 учащихся – в каждом классе учатся 5-6 детей. В будущем их будет не более 16 в классе.

Естественно, обучение учащихся 17 национальностей ведется только на английском языке. В начальной школе родители платят 35 000 евро в год за ребёнка. По логике, в средней школе образование будет стоить дороже.