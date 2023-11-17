Князь посетил школу и встретился с ее учениками – © В. Мазелли (V. Maselli) / The British School of Monaco

Князь торжественно открыл эту школу с британской образовательной программой для детей от 5 до 11 лет.

«Маленькая по размерам, но большая по амбициям.» В понедельник 13 ноября British School of Monaco отметила свою первую годовщину в присутствии Князя Альбера II, который торжественно открыл заведение и мемориальную доску в честь своего визита в эту полностью британскую школу.

Князь представил мемориальную доску в честь торжественного открытия школы вместе с двумя ее основателями: Оленой Приходько и Люком Салливаном – © В. Мазелли (V. Maselli) / The British School of Monaco

На церемонии также присутствовали: Изабель Бонналь, генеральный комиссар Дирекции по национальному образованию, молодежи и спорту (DENJS); Патрис Селларио, советник правительства и министр внутренних дел; Режис Бергонзи, государственный советник, представляющий Председателя Национального совета, Брижитт Боккон-Пажес.

Ученики школы вручили подарки официальным лицам, участвовавшим в церемонии. Князь получил кепки для своих близнецов – © В. Мазелли (V. Maselli) / The British School of Monaco

Хороший повод отпраздновать свою первую годовщину, а также развитие самой школы, которая всего за год выросла с 7 до 35 учеников при максимальной вместимости на 96 детей. Дети в возрасте от 5 до 11 лет (по британским стандартам) распределены по шести классам заведения.

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Скромное число учащихся

«В каждом классе – 5-6 детей. Когда школа войдет в полный режим, в классах будет не более 16 учеников», объясняет нам Олена Приходько, соосновательница заведения вместе с Люком Салливаном.

Несмотря на то, что уроки идут на английском языке, ученики – совсем не обязательно англофоны, скорее наоборот! Сегодня ученики школы представляют 17 разных стран. «Иногда мы принимаем детей, которые совсем не говорят по-английски, но они очень быстро догоняют своих одноклассников», продолжает Олена.

В этой школе – обязательная школьная форма и черная обувь – © В. Мазелли (V. Maselli) / The British School of Monaco

Что касается школьной программы, то она полностью отвечает стандартам британских школ. «Подход к процессу обучения несколько отличается от французского и монакского», объясняет Олена. В нашей школе, как и в британской системе образования, делается сильный акцент на чтение: дети читают одну книгу в течение всей четверти, а другие предметы сопровождают этот процесс. Математика, науки… Все связано.»

Расширение до средней школы?

Что касается учителей, то они были тщательно отобраны перед «импортом из Великобритании». У всех – не менее пяти лет стажа в начальной школе, а также диплом учителя или статус квалифицированного преподавателя.

Это превосходство имеет свою цену: поскольку школа полностью частная и финансируется только семьями учеников, обучение обходится родителям в 35 000 евро на ребенка в год.

Максимальная вместимость классов – 16 человек, это способствует образовательному процессу – © В. Мазелли (V. Maselli) / The British School of Monaco

На сегодняшний день British School of Monaco занимается только начальным образованием, но планирует расшириться и до среднего образования (11-18 лет). «Мы подадим ходатайство в правительство, но наша цель – оставаться маленькой школой. Средняя школа будет иметь не более одного класса в год, то есть всего около сотни учеников», заключает Олена Приходько.