Жорж Марсан подаст жалобу в суд

Жорж Марсан подчеркнул, что для него речь идет не о новом старте, а о продолжении его мандата © Мэрия Монако

Спустя неделю после возвращения в должность мэра Монако, Жорж Марсан провел пресс-конференцию с местными СМИ в Зале бракосочетаний. После задержания в декабре прошлого года и при еще неоконченном расследовании он объявил о своем намерении обратиться в суд.

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После полноправного возвращения к своим обязанностям 8 апреля это его первое публичное выступление. Во вторник утром Жорж Марсан появился в сопровождении Камий Свара, первой заместительницы мэра, Маржори Кроветто, второй заместительницы мэра по вопросам окружающей среды и устойчивого развития, а также членов Коммунального совета. В зале было особенно оживленно после отмены мер ограничения мэра и частичного снятия судебного контроля.

После многочисленных благодарностей, в частности в адрес Камий Свара, которая несколько месяцев «решительно и скромно» исполняла обязанности заместительницы мэра, господин мэр напомнил о некоторых исторических принципах станы: «С момента своего создания наше учреждение всегда проявляло силу духа, постоянность в своей работе, и в любых обстоятельствах оставалось устойчивым к любым попыткам дестабилизации», уточнил он. Таким образом, он заявил, что не намерен останавливаться на достигнутом.

Мэр еще не сказал свое последнее слово

«Что касается фактов, мне не в чем себя упрекнуть, ни в душе, ни в совести. Во время слушаний я предоставил всю информацию и неустанно заявлял о своей невиновности. (…) Единственное неудобство для меня в настоящий момент – это ограничение на контакты с коммерсантами на рынках», заявил он. Одновременно работая фармацевтом на Place d’Armes и проживая в том же квартале, Жорж Марсан отметил «больше персональные, чем профессиональные страдания» от невозможности общаться с коммерсантами рынка Кондамин.

Сегодня мэр продолжает недоумевать, откуда в прессу просочилась информация, и намерен это обнародовать. «Эта информация является для меня посягательством на презумпцию невиновности, даже созданием препятствий расследованию. Я задаю себе вопросы о мотивации прокурора, который недавно уточнил, что я остаюсь обвиняемым вместо того, чтобы напомнить всем, что расследование обуславливается тайной следствия. Сегодня я намерен подать жалобу, чтобы пролить свет на разглашение элементов расследования», заявил он. Он намерен подать прокурору жалобу «по факту» разглашения элементов расследования и посягательства на презумпцию невиновности.

Жорж Марсан уверенно закончил конференцию, уточнив, что речь не идет про новый старт, но про «продолжение его мандата, которого ждут все монегаски». На сегодняшний день расследование продолжается, и единственным ограничением, наложенным на мэра, является запрет на любые контакты с лицами, ожидающими слушаний в службах полиции.