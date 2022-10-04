В конце октября распахнет свои двери частная школа The British School of Monaco. Ее основатели рассказали нам об особенностях нового учебного заведения.

Абсолютно новая школа, расположенная в доме номер 8 по проспекту Фонвьей, готовится принять 80 учеников. Она распахнет двери по окончании ремонта, то есть в конце октября, или «самое позднее, в начале ноября», как надеются основатели школы Олена Салливан-Приходько (Olena Sullivan-Prykhodko) и Люк Салливан (Luke Sullivan). Супруги живут в Княжестве около десяти лет и с нетерпением и волнением ждут начала первого учебного года.

Основатели школы Люк Салливан и Олена Салливан-Приходько — © The British School of Monaco

«Мы работали более, чем с тысячей семей в Монако», — делится Люк. Действительно, создав компанию Modelex, занимающуюся дополнительным образованием для школьников, эксперт по частному обучению понял, каковы ожидания родителей относительно образования. «Теперь в Княжестве у родителей есть выбор. Существуют школы, где все уроки идут на французском, есть International School of Monaco (ISM), где преподавание ведется на английском и французском, и есть British School of Monaco, где будет предложено на 100% английское образование», — объясняет Люк, которому не терпится встретить первых учеников.

«Мы работали более, чем с тысячей семей в Монако»

Если посмотреть на цифры, спрос высок. Было подано 500 заявок, а отобрано только 80 кандидатов. «В этом году мы открываем классы с Year 1 (старшая группа детского сада) по Year 5 (4 класс начальной школы), но максимум школа может принять 96 учеников», на будущий год откроется Year 6 (пятый класс), и школа начнет работать на полную мощность с детьми от 5 до 10/11 лет, в основном это будут резиденты Монако разных национальностей. «Это может быть ученик, чей папа немец, а мама итальянка, или папа русский, а мама француженка… Это открывает дорогу многим возможностям, но одновременно сопряжено с достаточным количеством сложностей», — считает выпускник Бристольского университета.

«Необычайное сообщество»

Родители не боятся новизны, даже напротив, они сильно вовлечены. «Каждый день они спрашивают нас, что могут сделать, чтобы помочь проекту», — удивляется Люк. Много самоотверженности, воодушевления и у учителей: для них это вызов. Все педагоги приехали прямо из Соединенного Королевства, и им предстоит обучать детей по британской школьной программе.

Стиль преподавания отличается, в частности, в том, что касается отношения к ученикам и общения с ними. «Мы вложили много времени и средств в то, чтобы выбрать педагогов, потому что искали высококомпетентных и увлеченных людей», — признается Люк.

В реализации проекта, начатого два года назад, первостепенной была поддержка и признание Княжеским Правительством и Управлением по делам образования, молодежи и спорта Монако. «Мы работали рука об руку», — подтверждают основатели, уточняя, что программа, доступная на сайте учреждения, была полностью утверждена властями.

© The British School of Monaco

Воспитывать будущих граждан

Ни для кого не секрет, что владение английским языком многие, в частности, работодатели считают крайне важным. Но сами по себе уроки английского или математики в школе — это далеко не всё. На плечи педагогов возложена тяжелая ноша: воспитывать будущих граждан. Для этого им надо транслировать ценности, которые исповедует школа на каждом из уроков: цельность и ответственность перед самим собой, уважение и вежливость с другими, отвага и любознательность по отношению к миру.

Основатели также уделяют особое внимание здоровому образу жизни и психологическому здоровью, основываясь на американской программе Mind up. «Невозможно выкладываться на уроке, если психологически или физически тебе некомфортно. Все взаимосвязано». Поэтому один урок в неделю будет посвящен здоровому образу жизни, питанию и хобби, чтобы «ученики привыкали говорить о своих чувствах, не опасаясь осуждения».

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Запись в школу еще открыта

Те, кто заинтересовался школой, еще могут записать туда своих детей. Отбор проводится по результатам разговора с родителями, предоставления личного дела ребенка, собеседования и тестирования ребенка. «Уровень английского не является для нас решающим критерием. Мы смотрим на способности ребенка в целом», — объясняет Олена Салливан-Приходько, которая в 2018 году была председателем Молодежной Экономической Палаты Монако. На расход по обучению придется отложить 35 000 евро, не считая расходов на оформление документов и регистрационного сбора.

Более подробную информацию вы найдете на сайте школы.