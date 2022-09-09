Конкурсы по математике, санитарные правила, внедрение цифровых технологий, школьная дисциплина и пр. После двух нелегких лет пандемии сегодня Монако прилагает все силы для того, чтобы дети начали учебный год в оптимальных условиях.

Прощайте, каникулы! В понедельник 5 сентября 5 696 учащихся Княжества вернулись в школы. После двух сложных лет из-за Covid-19 новый учебный год обещает быть «спокойным» по словам Изабель Бонналь.

В присутствии Советника правительства и Министра внутренних дел Патриса Селларио Генеральный комиссар дирекции национального образования, молодежи и спорта определила перспективы нового учебного года, главной задачей которого будет сочетание традиций с современностью.

Смягчение санитарных правил

Один из главных вопросов родителей – должны ли дети носить маски в школе? «Не обязательно», ответила Изабель Бонналь. Школьники могут носить маску, если хотят, но это совсем не обязательно, если ситуация не рискованная (симптомы болезни, контакт с больным, объявление самоизоляции и пр.). В противном случае маска снова станет обязательной для детей с шести лет, как в последние месяцы прошлого года.

«Мы должны не терять бдительность, продолжать соблюдать меры безопасности, мыть руки и дезинфицировать помещения», продолжила Изабель Бонналь. Уроки будут проходить в присутствии учащихся, в нормальных условиях, включая физкультуру.

Следует также отметить, что школьные столовые и группы продленного дня будут работать как обычно.

Изменения в преподавании

На пути к самосовершенствованию новый учебный год характерен некоторыми нововведениями в преподавании.

1. Пропаганда наук

От закрепления накопленных навыков до конкурсов – все средства хороши, чтобы помочь учащимся в игровой, забавной форме умножать их научные знания. Поэтому в новом году учащиеся первых классов, не выбравшие специализацию «математика», смогут улучшить свои знания в математике и науках, благодаря трем с половиной часам еженедельных занятий.

Учащиеся классов CE2, CM1 и CM2 смогут попробовать свои силы в конкурсе «Математический кенгуру», во время Недели математики. А у учащихся коллежей будет выбор между « CGénial », « Océano pour tous » и школьной олимпиадой, в которой они проверят свои знания в бридже и математике.

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2. Сделать монегасский язык обязательным в 3-м классе

В духе последовательности, монегасский язык – доселе обязательный до 4-го класса – будет теперь преподаваться и в 3-м классе. «Языковое превосходство – знаковое качество нашей эпохи», подчеркнула Изабель Бонналь.

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Параллельно с этим будут созданы смычки между первым и вторым уровнем преподавания английского языка, «придающие больше справедливости и гласности доступу в международную секцию и секцию Английский+ в коллеже Шарль III, за счет их открытия всем учащимся классов CM2, независимо от ранее выбранной ими отрасли».

3. Почетное место – спорту

Новые меры также коснулись спортивных достижений и способностей: учащиеся классов с сокращенной программой, позволяющей больше времени посвящать спорту, будут каждую четверть проходить серьезную контрольную проверку непосредственно в своих спортивных клубах.

Для этой новой контрольной проверки, которая будет тестироваться в этом году в 3-х классах, будет выделен специальный преподаватель физкультуры.

Кроме того, воспитанники старшей группы детского сада Сен-Шарль опробуют два новых вида спорта: дзюдо и лазер-ран, сочетающий бег со стрельбой из лазерного пистолета.

4. Содействие в переходе на цифровые технологии

Инновации прямо связаны с цифровыми технологиями. Поэтому учащиеся начальных школ Княжества опробуют две новинки:

Minecraft Monaco – игра, способствующая мотивации, активному участию и сотрудничеству учащихся в образовательном процессе, одновременно знакомя их с Княжеством и его историей.

Smart Train – миниатюрный поезд, который учащиеся смогут запустить, проложив рельсы с помощью средств программирования.

Учителя физкультуры будут и дальше использовать планшетные компьютеры. Ученики смогут просматривать свою работу на экране и самостоятельно оценивать свои спортивные достижения.

В течение первой четверти все учащиеся Технического отельного лицея Монако получат ноутбуки с тактильными экранами, чтобы пользоваться учебниками в цифровом формате. Начиная с января такие ноутбуки получат и учащиеся цикла краткосрочного высшего образования (BTS) этого лицея и лицея Альбера I.

Наконец, преподаватели средней школы получат доступ к платформе Tactileo, чтобы делиться своими педагогическими ресурсами и адаптировать свои уроки к школьным программам «еще точнее и обоснованнее».

Новые гарантии школьной дисциплины

Образование в Монако отвечает многим критериям требовательности и качества, но это не повод закрывать глаза на дискомфорт некоторых учащихся. На новый учебный год были намечены разные направления:

1. Оценивать работу без отметок

В классах CE1 и CE2 школ Кондамин и FANB будет проведен эксперимент: цифровые отметки будут отменены, чтобы оценка работы воспринималась школьниками «не как мнение об их работе, а, скорее, как помощь в учебе», объяснила Изабель Бонналь.

Цель эксперимента – давать положительную оценку работе, выделяющую успехи, способную поддержать и стимулировать инициативы школьников в учебе, отказавшись от духа соревнования и оценочных суждений, которые могут вызывать традиционные отметки. Целесообразность введения этой системы в средней школе будет обсуждаться в течение всего учебного года.

2. Подготовка к переходу в коллеж

Все родители знают, что переход в коллеж – волнительный момент для детей. В июне 2023 года ученики классов СМ2 посвятят половину учебного дня подготовке к переходу в коллеж.

Два учителя будут вести занятия, в ходе которых школьники смогут ознакомиться с методами работы в коллеже и встретиться со своими будущими преподавателями.

3. Гарантии инклюзивной школы

Большая новость для учащихся, требующих эффективной воспитательной поддержки – в школе Кондамин будет создана группа воспитательной поддержки, чтобы «помочь им обрести большую автономию и научить жизни в коллективе».

Эта группа будет состоять из школьных ассистентов (AVS), включая дипломированных специализированных воспитателей.

В партнерстве с Консерваторией и Театром Ренье III учащимся будут также предложены адаптированные учебные программы. Учащиеся секции Ulis школы Кондамин смогут раз в неделю ходить в Консерваторию на занятия начального уровня.

4. Борьба с домогательствами должна занять приоритетное место

Наконец был поднят больной вопрос о домогательствах в школе. И не случайно! Каждый год в школах выявляется от пяти до девяти случаев домогательств и около двадцати случаев насильственных действий.

Закон № 1513 о борьбе с домогательствами в школах впервые определил правовые рамки для предотвращения и пресечения этого явления в Княжестве. Так что в планах – привлечь внимание учащихся к этой проблеме и предоставить соответствующую профессиональную подготовку преподавательскому составу и обслуживающему персоналу.

Следует отметить, что в каждом учебном заведении будет работать специалист, который сможет выслушать жертв и свидетелей домогательств, а также консультировать руководителей заведений по этому вопросу.