Palermo-Montecarlo 2024 : Record largement battu pour Tristan Le Brun qui remporte la fameuse régate

La superbe course fait évoluer, chaque année, une cinquantaine de navires entre les îles de Sicile, Sardaigne et Corse pour atteindre finalement le continent à Monaco.

Pendant que certains traversaient la Méditerranée à la nage comme Noam Yaron, d’autres choisissaient le bateau. La semaine dernière, une cinquantaine d’équipages s’est lancée depuis Palerme dans la régate Palermo-Montecarlo, sous un temps post-tempête où des nuages gris faisaient place à un ciel plus clair.

Publicité

Cette 19e édition, organisée par le Circolo della Vela Sicilia en collaboration avec le Yacht Club de Monaco et le Yacht Club Costa Smeralda, a vu concourir trois membres du club monégasque : Andrea Statari, Paul Basson et Tristan Le Brun.

Un trio de tête observé dès le début

Au commencement de la course et lors du passage du Capo Gallo, une zone réputée pour ses vents capricieux, les équipages ont été confrontés à des choix tactiques cruciaux notamment choisir entre rester au centre de la mer Tyrrhénienne ou se diriger vers la Sardaigne en comptant sur les brises côtières.

Alors que la flotte avançait vers la porte de Porto Cervo, les premiers pronostics ont commencé à se dessiner. Lucky, skippé par l’Américain Bryan Ehrhart, a rapidement pris les devants, suivi de près par le favori, Black Jack 100, et Balthasar.

Black Jack 100 bat son propre record

Pourtant, la course de 500 milles nautiques qui séparent Palerme de Monaco a été couronné de succès pour le voilier Black Jack 100. Barré par Tristan Le Brun, membre du Yacht Club de Monaco, l’équipage a battu son propre record en temsp réel établi en 2015, alors sous le nom de Esimit Europa 2, avec un temps record de 47 heures, 46 minutes et 48 secondes.

Cette année, le bateau n’a eu besoin que de 44 heures, 34 minutes et 22 secondes pour rejoindre Monaco, remportant de fait le Trophée Giuseppe Tasca D’Almerita. Un record qui ne doit rien au hasard mais a une bataille acharnée entre les deux favoris : Lucky et Black Jack 100.

« Lucky nous a rendu la course difficile » a commenté Tristan Le Brun, « on a donc opté pour une stratégie pour ne jamais perdre de distance sur lui, ne pas lui laisser une opportunité de s’échapper. Pour nous, ce résultat est un honneur, un challenge et une partie d’une réussite puisque l’on s’est fixé de battre le plus grand nombre de records possibles détenus par Esimit. »

Si le Lucky est arrivé deuxième sur la course en temps réel, il n’a pas démérité et il s’est vu récompensé par sa victoire en temps compensé avec le Trophée Angelo Randazzo. Nul doute que les deux équipages se souviendront longtemps de cet évènement : « Nous n’oublierons pas cette course et ce duel » a déclaré l’américain Bryan Ehrhart, skippeur du Lucky, « nos marins ont fait un travail extraordinaire et seul le vent plus faible nous a empêché de rester dans le sillage du 100 pieds. Nous sommes néanmoins très satisfaits. »