Palermo-Montecarlo 2024: i monegaschi in corsa per la vittoria

In questa gara incredibile una cinquantina di imbarcazioni navigano tra le isole di Sicilia, Sardegna e Corsica prima di raggiungere la terraferma a Monaco.

Mentre alcuni, come Noam Yaron, attraversano il Mediterraneo a nuoto, altri scelgono la barca a vela. Martedì, una cinquantina di equipaggi sono partiti da Palermo per la regata Palermo-Montecarlo, con un cielo post temporale in cui le nuvole grigie hanno lasciato posto al sereno.

Questa 19ª edizione, organizzata dal Circolo della Vela Sicilia in collaborazione con lo Yacht Club di Monaco e lo Yacht Club Costa Smeralda, vedrà in gara tre soci del club monegasco: Andrea Statari, Paul Basson e Tristan Le Brun.

500 miglia nautiche separano Palermo da Monaco. Alcuni hanno già raggiunto il traguardo in soli due giorni, come Lucky e Blackjack 100, con lo skipper Tristan Le Brun. La barca aveva già vinto la gara nel 2015, con il nome di Esimit Europa 2 e un tempo record di 47 ore, 46 minuti e 48 secondi.

Un trio che ha condotto la gara fin dall’inizio

Tuttavia, all’inizio della regata e dopo aver doppiato Capo Gallo, una zona rinomata per i suoi venti imprevedibili, gli equipaggi si sono trovati di fronte ad alcune scelte tattiche cruciali, in particolare se rimanere nel centro del Mar Tirreno o dirigersi verso la Sardegna affidandosi alle brezze costiere.

Mentre la flotta si dirigeva verso Porto Cervo, sono cominciati a emergere i primi pronostici. Lucky, con lo skipper americano Bryon Ehrhart, ha preso rapidamente il comando, seguita subito dietro dalla favorita, Black Jack 100, e da Balthasar.

Potete seguire l’arrivo e la posizione dei concorrenti sul sito web della regata. La cerimonia di premiazione si svolgerà domenica allo Yacht Club di Monaco, dove verranno assegnati i prestigiosi trofei Angelo Randazzo e Giuseppe Tasca D’Almerita, uno per i vincitori in tempo reale e uno per i vincitori in tempo compensato.