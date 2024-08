Vers un record d’abandon d’animaux cet été en France ?

Coyotte est issu de la fourrière et a été retrouvé errant en campagne © Facebook / SPA de Monaco

L’association YouCare recense 30 demandes d’abandons par jour et craint dépasser les 60 000 animaux abandonnés rien que pendant l’été 2023.

Les étés se succèdent et les records d’abandon d’animaux également… En France, le nombre d’animaux de compagnie ne cesse de croître ces dernières années, leur place devenant de plus en plus importante au sein des foyers notamment après la crise sanitaire. Malheureusement, cette augmentation s’accompagne d’une vague estivale d’abandons préoccupante.

La France détient tristement le record européen des abandons d’animaux. En 2023, environ un animal était abandonné toutes les deux minutes, soit près de 300 000 animaux par an, dont 60 000 rien que pendant l’été. Cet été 2024 ne devrait pas déroger à la règle et s’annonce même encore pire. La SPA de Monaco comptait 105 abandons pour l’année 2023. L’association YouCare qui œuvre pour la protection de la vie animale et de la biodiversité à l’international ne recense rien que pour elle, une trentaine de demandes d’abandons par jour.

L’alerte lancée par YouCare

Les refuges et les associations étant déjà submergés, les abandons de ce début de vacances n’arrangent rien. L’association YouCare tire la sonnette d’alarme.

Exacerbés par des facteurs économiques, les abandons sont de plus en plus nombreux. D’après l’association, 30 % d’entre eux seraient dus à l’inflation ou à des changements de vie tels que des déménagements ou des divorces. Selon une étude de l’Ifop en 2022, les dépenses pour un animal de compagnie s’élèvent en moyenne à 943 euros par an, incluant l’alimentation, les frais vétérinaires, le toilettage et l’assurance.

« C’est le pire été que l’on ait jamais vécu », déplore Thomas Moreau de l’association YouCare. « Nous recevons plus de 30 demandes d’abandons par jour. Or, les animaux que nous avons sous notre protection sont adoptés au compte-gouttes. Auparavant, aucun animal n’était resté plus de trois mois chez nous. Le délai d’adoption moyen était de trois semaines. »

L’association de protection animale PSSA a besoin de votre aide

Aujourd’hui, l’association fait le triste constat que « dès qu’un animal n’est pas dans la norme, un peu plus gros que la moyenne ou un problème de comportement à travailler, le faire adopter devient extrêmement complexe. »

N’hésitez pas à venir en aide aux nombreux animaux dans l’attente d’une nouvelle famille et aux refuges comme YouCare, SPA de Monaco ou encore la PSSA Monaco.