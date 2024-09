Monaco Yacht Show 2024 : La conférence d’ouverture abordera la durabilité dans l’industrie du yachting 

Découvrez toutes les informations sur la conférence d’ouverture annuelle du Monaco Yacht Show.

Le 25 septembre prochain, journalistes, professionnels du secteur et clients de yachts seront réunis pour participer à une conférence du Monaco Yacht Show (MYS) sur la durabilité dans le yachting. En plus de mettre en lumière les défis environnementaux actuels, elle présentera des solutions pratiques et accessibles qui peuvent s’étendre à d’autres secteurs que celui du yachting.

C’est ni plus ni moins que Gaëlle Tallarida, la Directrice Générale du Monaco Yacht Show qui ouvrira la conférence en présentant les actions opérationnelles mises en place par le MYS pour soutenir la transition vers la durabilité à toutes les échelles.

Au programme, des thématiques portant sur la réduction de l’empreinte carbone des yachts de génération précédente, l’amélioration de la durabilité grâce à un comportement écoresponsable à bord et sur la question : « Comment les innovations en matière de superyachts influencent d’autres marchés ? ». Pour y répondre, le MYS donnera la parole à Jean-Marc Bolinger, Directeur Général du MB92 Group, Rober van Tol, Directeur Exécutive de Water Revolution Foundation ainsi que Giedo Loeff, Responsable de la Recherche et du Développement de Feadship.

Tout au long de l’événement, une série de tables rondes sur le thème de l’innovation et de la durabilité sera co-organisée avec le média spécialisé Superyacht Times. Elles auront pour but d’approfondir les solutions de pointe et les initiatives durables qui remodèlent l’avenir du yachting.

