La piste du suicide privilégiée après le drame survenue en gare de Monaco

Le tragique accident avait mis à l’arrêt tous les trains entre Nice et Vintimille en pleine heure de pointe.

Un drame s’est produit en gare de Monaco hier matin. Habituellement animée, la gare s’est retrouvée totalement close et plus aucun train ne circulait entre Nice et Vintimille. Vers 8h45, une femme a été percutée par un train en provenance de Menton, devant des témoins choqués.

Malgré l’intervention rapide de la Sûreté publique et des pompiers pour sécuriser la zone et mener les premières constatations, la victime, une Française de 33 ans résidant à Cap d’Ail, n’a pu être sauvée.

D’après les premiers éléments de l’enquête, la piste du suicide est privilégiée, est-il indiqué dans un communiqué du parquet général. La police judiciaire a été saisie de l’affaire pour déterminer les circonstances exactes du tragique événement.

Une cellule psychologique a été mise en place par la SNCF pour toutes les personnes ayant malheureusement assisté à la scène. Il est possible de la contacter au 08 00 12 08 21.