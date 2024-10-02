Подозрение на самоубийство после трагедии на вокзале в Монако

Из-за трагического происшествия все поезда между Ниццей и Вентимильей были остановлены в самый разгар часа пик.

Вчера утром на вокзале Монако произошла трагедия. Обычно оживленная станция была полностью закрыта, и между Ниццей и Вентимильей временно прекратилось железнодорожное сообщение. Около 8:45 утра на глазах у шокированных свидетелей поезд, следовавший из Ментона, сбил женщину.

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Несмотря на оперативное вмешательство Управления государственной безопасности и пожарной бригады, которые оцепили место происшествия и провели первичное расследование, спасти пострадавшую, 33-летнюю француженку, проживающую в Кап-д’Ае, не удалось.

Согласно пресс-релизу прокуратуры, предварительное расследование указывает на то, что женщина могла совершить самоубийство. Дело передано в судебную полицию для установления точных обстоятельств этой трагедии.

Для всех, кто, к сожалению, стал свидетелем происшествия, компания «Французских национальных железных дорог» SNCF создала психологическую службу поддержки. Связаться с ней можно по телефону: 08 00 12 08 21.