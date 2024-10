Tragedia alla stazione di Monaco, si sospetta il suicidio

Il tragico incidente ha bloccato tutti i treni tra Nizza e Ventimiglia all’ora di punta.

Una tragedia si è abbattuta sulla stazione di Monaco ieri mattina. Normalmente trafficato, il terminal è stato chiuso e non hanno più circolato treni tra Nizza e Ventimiglia. Intorno alle 8:45, una donna è stata investita da un treno proveniente da Mentone, davanti ad alcuni testimoni scioccati.

Nonostante il rapido intervento della Sûreté Publique e dei vigili del fuoco per mettere in sicurezza l’area e svolgere le prime indagini, non è stato possibile salvare la vittima, una donna francese di 33 anni residente a Cap d’Ail.

Stando a un comunicato stampa dell’ufficio del pubblico ministero, i primi risultati delle indagini sembrano indicare l’ipotesi del suicidio. Il caso è stato affidato alla polizia giudiziaria per determinare le circostanze esatte del tragico evento.

La SNCF ha istituito un’unità psicologica per chiunque abbia assistito alla scena. È possibile mettersi in contatto chiamando il numero 08 00 12 08 21.