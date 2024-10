La UIM E1 s’associe au Yacht Club de Monaco pour former les futurs champions de l’eau

Les candidatures sont déjà ouvertes pour les athlètes qui se sentent capable de gagner le Championnat du Monde UIM E1.

Le Championnat du Monde UIM E1, première série de bateaux de courses entièrement électriques au monde a noué un partenariat avec le Yacht Club de Monaco. En découle la Pilot Academy, un programme complet qui formera une nouvelle génération de pilotes pour la deuxième saison de la formule 1 électrique des mers.

Publicité

« Je suis ravi d’avoir lancé la Pilot Academy, un partenariat historique entre le UIM E1 World Championship, première série de courses de bateaux entièrement électriques, et le Yacht Club de Monaco. La Pilot Academy permettra d’identifier la prochaine génération de pilotes pour la deuxième saison de l’E1. J’invite tous les athlètes intéressés à soumettre leur candidature » a déclaré le Prince Albert II.

Si c’est l’équipe de Tom Brady qui a remporté la quatrième manche des E1 Series qui s’est tenue cet été au Yacht Club de Monaco, de nouvelles équipes sont attendues pour la saison prochaine, avec des athlètes issus de divers milieux et disciplines de la course.

Dates, billetterie… Tout ce qu’il faut savoir sur le Rolex Monte-Carlo Masters 2025

Avant la fin de l’année, des modules de la Pilot Academy auront lieu dans les eaux monégasques et s’en suivra une sélection de pilotes pour intégrer la flotte E1 en 2025. Ils concourront dans des villes côtières, y compris Monaco, à bord du RaceBird, le bateau de course électrique futuriste d’E1. Tout cela sous la direction de propriétaires d’équipes comme Marc Anthony, Marcelo Claure, Tom Brady, Will Smith, Virat Kohli, Steve Aoki, Rafael Nadal, Sergio Perez et Didier Drogba.