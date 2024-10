Ligue des champions : Vanderson et Adi Hütter font le point avant la réception de l’Étoile Rouge de Belgrade pour l’AS Monaco

À la veille d’une rencontre décisive contre l’Étoile Rouge de Belgrade, le latéral brésilien Vanderson et l’entraîneur Adi Hütter ont partagé leurs attentes et ambitions en conférence de presse, promettant un match d’exception au Stade Louis-II.

De retour de sélection, Vanderson a affiché une détermination sans faille avant le choc contre l’Étoile Rouge. En effet, après une prestation convaincante avec la Seleção durant la trêve internationale, le latéral brésilien s’est exprimé avec enthousiasme : « C’était un gros match de notre part face au Barça ! Remporter une victoire face à une équipe de cette qualité, c’était vraiment très bon pour la confiance. Cela nous a apporté d’autant plus d’assurance dans notre jeu sur le terrain, mais aussi dans le vestiaire ».

Vanderson, qui a nettement été à la hauteur des exigences ces derniers temps, se dit prêt à poursuivre sur sa lancée : « Je pense que c’est un moment très spécial pour moi ! J’ai délivré de bonnes performances récemment, et le fait de retrouver la Seleção, c’est vraiment très fort pour moi ! » Son état d’esprit positif s’annonce déterminant alors que l’AS Monaco se prépare à recevoir l’Étoile Rouge.

Un défi à ne pas sous-estimer

Malgré son optimisme, le joueur reste lucide sur la rencontre à venir : « Ce ne sera pas une rencontre facile », prévient-il. Avec quatre points pris en deux matchs de Ligue des Champions, les Rouge et Blanc doivent garder le cap : « Nous avons bien réagi à l’extérieur, en accrochant un nul à Zagreb dans des conditions difficiles, il faut donc confirmer à domicile face à cette équipe de Belgrade.», insiste Vanderson.

Il a également évoqué l’importance de la gestion de l’effectif : « Nous sommes un groupe, et il est important qu’il y ait une rotation dans une saison avec plusieurs compétitions ». Pour lui, cette approche collective renforce la dynamique de l’équipe, permettant à chacun de rester frais pour les matchs à venir.

Adi Hütter : un match clé pour la suite

À ses côtés, Adi Hütter a également mis l’accent sur l’importance de la rencontre : « C’est un match clé pour nous », a-t-il souligné, conscient des enjeux qui pèsent sur cette rencontre. Avec quatre points au compteur, une victoire placerait l’AS Monaco en position idéale pour la qualification.

« En cas de victoire, nous serions à sept points, et cela nous rapprocherait des dix points, qui nous assurerait la qualification pour le prochain tour. Je sais ensuite que nous serons capables de décrocher une victoire sur les cinq matchs restants, même si les adversaires seront plus relevés car l’équipe adore ce genre de défi. Nous avons battu Barcelone, nous pouvons faire pareil contre Benfica, Aston Villa, Arsenal ou l’Inter Milan, tout est possible dans le football », a-t-il expliqué avec enthousiasme, évoquant les aspirations de son équipe.

La défense, point fort de l’AS Monaco

Le technicien a aussi mis en avant la solidité défensive de son équipe, une caractéristique souvent mise à mal par le passé : « Nous avons mis beaucoup d’attention sur ce domaine durant la pré-saison, car nous concédions trop de buts l’an passé. Je suis heureux du développement de l’équipe et du travail défensif effectué. Lorsque l’on regarde les matchs contre Lille et Rennes, on a montré de la stabilité et toute l’équipe s’est battue pour essayer d’obtenir un clean sheet. Maintenant, il faut trouver l’équilibre entre le fait de marquer des buts et ne pas en encaisser, c’est le travail le plus difficile en tant que coach », a-t-il affirmé.

Hütter insiste également sur l’importance de l’efficacité offensive, car il reconnaît qu’il reste des progrès à faire : « Nous pouvons manquer d’efficacité comme face à Lille, donc je ne suis pas satisfait à 100% ». La cohésion de l’équipe est elle mise en avant : « Tous les joueurs sont impliqués dans cette tâche. Nous aimons défendre haut sur le terrain, mais nous sommes aussi capables d’être solides en bloc médian ou bas ».

Un regard sur l’adversaire

En analysant l’Étoile Rouge, Hütter a mis en garde contre les dangers qu’elle représente : « Ils ont des joueurs très intéressants et ont réalisé de bonnes performances en Ligue des champions. Ce sera un match difficile », a-t-il averti, ajoutant que l’adversaire pourrait être un obstacle redoutable : « Ils ont disputé une très bonne première mi-temps face à l’Inter Milan et ont bien joué contre Benfica. Ils auraient mérité de l’emporter. Il faudra donc faire attention car c’est une bonne équipe et voudront l’emporter ici pour espérer se qualifier ».

Une dynamique porteuse

Enfin, le coach a exprimé sa satisfaction quant à la dynamique actuelle du club : « Je suis content de cette série d’invincibilité, mais il faut garder l’œil sur l’avenir. Nous voulons continuer à progresser », a-t-il déclaré. La pression de maintenir cette série est palpable, mais Hütter se montre confiant : « Nous gérons bien cela, et comme notre objectif est de retourner en Ligue des champions l’an prochain, il est important d’étendre au maximum cette série d’invincibilité ».

Il tient également à remercier le Président Dmitri Rybolovlev pour son précieux soutien : « Nous sommes heureux de voir que le Président est très impliqué dans le travail au quotidien, il suit de près ce que nous faisons, il y a une très bonne connexion avec Thiago Scuro. Je pense qu’il est heureux de la dynamique actuelle et aussi de ce qui a été fait la saison dernière.

C’est toujours agréable de pouvoir constater que le président du club est impliqué dans le projet. Le Président est également content de la façon dont l’équipe a évolué, avec beaucoup de jeunes joueurs. Je pense qu’il est content à ce stade de la saison mais nous n’en sommes qu’au début, nous ne voulons pas nous arrêter là ».

Vers une saison prometteuse

À 24 heures d’un match crucial, Vanderson et Hütter incarnent l’optimisme et la détermination des Rouge et Blanc. Les supporters peuvent s’attendre à une rencontre palpitante au Stade Louis-II, alors que l’AS Monaco cherche à poursuivre sa belle aventure en Ligue des champions.

Avec une équipe en confiance, un jeu collectif solide et une défense resserrée, les Monégasques sont prêts à relever le défi face à l’Étoile Rouge. Les enjeux sont élevés, mais l’ambition de s’installer durablement parmi l’élite européenne est bien réelle.

