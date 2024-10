Special Olympics Monaco organise le meeting européen de natation « Princesse Charlène »

Il se tient un an après les Jeux Mondiaux de Berlin de juin 2023.

Special Olympics Monaco, association placée sour le Haut Patronage de la Princesse Charlène, donne rendez-vous aux sportifs déficients intellectuels pour son meeting européen de natation Princesse Charlène qui se déroulera les samedi 26 et dimanche 27 octobre 2024.

Cette année, plus de 200 athlètes venus de toute l’Europe (notamment l’Allemagne, Chypre, l’Irlande, Gibraltar, la Slovénie….) ont répondu à l’appel de Special Olympics Monaco. Pour la seconde édition de cette compétition d’une grande ampleur, ils vont se challenger sur différentes nages et différentes distances dans le bassin monégasque. Les courses auront lieu au Centre Nautique Albert II de 9 heures à 17 heures et l’entrée au public est libre et gratuite.

Dans les coulisses de la préparation des athlètes de Special Olympics Monaco avant les Jeux Mondiaux de Berlin

Cet événement sportif placé sous le signe de l’inclusion a été créé en 1968 aux Etats-Unis, avant d’arriver en Europe en 1980. Avec la Belgique et l’Irlande, Monaco (sous la présidence de Mireille Calmes puis de Pierre Van Klaveren) a été l’un des premiers pays à y adhérer.