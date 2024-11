Alexander Ehlen du YCM décroche la deuxième place du championnat de France de kiteboard et wingfoil

Une place bien méritée pour le jeune espoir de la voile monégasque !

Après plusieurs jours de couse, le Championnat de France Extrême Glisse Kiteboard et Wing, qui se tenait à Leucate, s’est terminé le 27 octobre dernier. Et dans les épreuves de slalom-race, Alexander Ehlen, membre du Yacht Club de Monaco a signé un exploit de taille sur son kitefoil en terminant à la deuxième position du classement général.

Cette place vise à mettre en valeur l’engagement du kitesurfeur monégasque envers cette discipline en pleine expansion mais aussi sa maîtrise dans des conditions de course exigeantes.

Alexander Ehlen se place ainsi juste après le gagnant, Théo de Ramecourt, qui a remporté six courses sur sept et avant Mathéo Coguiec qui a également réalisé de très belles performances. Au total, six titres de champions et championnes de France ont été attribués pendant ce championnat.