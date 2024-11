Encore une belle progression pour le PIB de Monaco en 2023

L’économie monégasque montre une belle performance bien plus élevée que pour le reste du monde.

L’Institut monégasque de la statistique et des études économiques (IMSEE) vient de publier son rapport sur le Produit intérieur brut de Monaco. Selon ces chiffres, il a progressé de 5 % en s’élevant à 9,24 milliards d’euros en 2023, contre 8,36 milliards en 2022. Depuis 2014, il a enregistré un taux de progression de près de 50 %, alors que celui du monde a été de 27 % et de 10 % pour la France.

Plus de la moitié de la richesse créée en Principauté (52,3 %) provient des activités scientifiques et techniques, des services administratifs et de soutien, des activités financières et d’assurance et du Commerce de gros.

En 2023, on note aussi une progression de plus 5 % du chiffre d’affaires total et du volume global des échanges internationaux et de 3,5 % en ce qui concerne l’emploi dans le secteur privé.

En parallèle, le PIB par habitant approche les 100 000 euros, avec une croissance de 2,4 % sur un an et une augmentation de plus de 26 % en dix ans. Quant au PIB par salarié, pouvant être appréhendé comme indicateur de productivité économique, il atteint 145 625 euros cette année. Des résultats qui soulignent « une troisième année consécutive de croissance solide » commente l’IMSEE.