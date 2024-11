La 21e édition Monte-Carlo Film, un festival unique dédié à la comédie

Comme chaque année, c’est l’un des rendez-vous cinématographiques de Monaco ! Du 27 au 30 novembre 2024, le Grimaldi Forum accueillera la 21e édition du Monte-Carlo Film Festival de la comédie.

Conçu et réalisé par Ezio Greggio, cet événement célèbre l’univers du cinéma comique avec une programmation éclectique et la participation de personnalités prestigieuses. Le jury de cette 21e édition, présidé par Anne Brochet, est également composé d’Alain-Fabien Delon, Federica Sabatini et Ricky Memphis.

Le public aura l’occasion de découvrir des films internationaux en compétition, tels que Le procès du chien (Suisse, France), Puan (Argentine), Paul & Paulette prennent un bain (Grande-Bretagne), Universal Language (Canada), La Scommessa (Italie), Una casa en flames (Espagne), ou encore A sudden case of Christmas (États-Unis).

En marge des projections, des conférences et ateliers offriront aux participants des moments d’échange avec des figures emblématiques du genre comique, une opportunité unique pour les passionnés et les étudiants en cinéma.

Le festival se terminera en beauté le samedi 30 novembre avec une cérémonie de remise des prix animés par Ezio Greggio. Des trophées seront attribués aux meilleures œuvres et aux artistes pour l’ensemble de leur carrière, dans une ambiance festive et glamour.

Informations pratiques :

Tarifs : 60 euros, étudiants (-25 ans) : 45 euros et pour les moins de 12 ans : 35 euros.

Les réservations se font sur le site internet grimaldiforum .com ou par téléphone au 99 99 30 00.

