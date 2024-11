Les entreprises monégasques à la conquête du marché chinois

Les membres du MEB ont participé à l’exposition internationale d’importation de la Chine du 5 au 10 novembre 2024.

Avec le soutien de Monaco Economic Board (MEB) et de Marie-Pascale Boisson, Ambassadeur de Monaco en Chine, 17 entreprises monégasques ont pu participer à l’exposition internationale d’importation de la Chine (CIIE) qui réunit plus de 400 000 acheteurs professionnels chinois et 3500 exposants venus de 130 pays. L’objectif ? Pénétrer à l’intérieur de cet immense marché qui offre bien des avantages.

Parmi les secteurs d’activité représentés, il y avait les énergies renouvelables, l’agro-alimentaire, la parapharmacie, l’immobilier, la cosmétique, l’art, le conseil, le sport, la joaillerie, le tourisme ou encore l’événementiel.

Le pavillon de la Principauté était parfaitement bien situé au sein de ce salon international dédié à l’import-export puisqu’il était en face du Pavillon Chine et à proximité des pays invités d’honneur de cette édition. L’occasion de rencontrer un nombre significatif de prospects, acheteurs ou de partenaires chinois potentiels. Dans cet espace, deux marques étaient notamment mises en valeur : l’AS Monaco FC et son sponsor le bijoutier APM Monaco.

C’est également à cet endroit que plusieurs animations ont eu lieu, comme la conférence sur le “Sustainability & Luxury” par Estelle Dinh de l’International University of Monaco et un cocktail networking organisé par La Distillerie de Monaco.