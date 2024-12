Gênes : secrets et splendeurs d’une ancienne République maritime mal-aimée

Les Rolli Experience sont l’occasion de découvrir ou redécouvrir pour un week-end un bout d’Italie méconnu des touristes à moins de 3 heures de route de Monaco.

Depuis des siècles, Gênes et Monaco partagent une histoire riche et entrelacée. Originaires de Gênes, les Grimaldi ont marqué l’histoire de cette ville et une partie de la famille s’est installée à Monaco. Découvrir Gênes, c’est aussi explorer une partie des racines de Monaco.

Sur la route de Gênes : une halte à Taggia

Sur la route pour aller à Gênes, on traverse de nombreux petits villages pittoresques de la Ligurie sans y prêter attention comme Taggia. Et pourtant, ce village est réputé pour son olive, une variété que l’on ne retrouve nulle part ailleurs : la taggiasca.

Petite et délicatement savoureuse, cette olive est parfaite pour l’apéritif. Sa chair se détache facilement du noyau, et ses arbres produisent simultanément des olives vertes et noires, une particularité rare. Cette diversité permet de fabriquer une huile d’olive goutue à quelques kilomètres de Monaco.

Tant qu’à s’y arrêter pour découvrir ses olives et son huile, autant en profiter pour sillonner les petites ruelles charmantes du village et admirer les frontons en ardoise gravés des armoiries familiales, vestiges d’un passé glorieux, que l’arrivée de Napoléon a rayé de l’histoire en même temps que la fin de la République de Gênes, ses troupes ayant tailladé les ardoises.

Taggia ne se limite pas à son patrimoine historique : c’est aussi une station balnéaire charmante dotée d’une belle promenade et de plages accessibles pour moins de dix euros la journée.

Gênes, une ville mal-aimée à découvrir

Destination souvent détestée par ceux qui ne la connaissent pas, Gênes regorge d’une beauté et d’une richesse rare. Il faut dire que les Génois n’ont pas bonne réputation en Italie. Avares, aigris, austères, ils ont pourtant le mérite d’avoir bâti une ville riche d’histoire et de culture. La légende disait : « l’or naît aux Amériques, meurt en Espagne et est enterré à Gênes. » Aujourd’hui, la ville est si cosmopolite que cette mauvaise réputation tient au passé.

Ville de banquiers, les génois ont su faire de leur République, une puissance crainte sur les mers par de nombreuses nations y compris l’Angleterre. Parce que oui, on l’oublie souvent mais Gênes a longtemps été une République maritime rivalisant avec Venise.

De cet héritage, Gênes en a gardé le privilège d’être le plus grand port d’Italie. C’est d’ailleurs peut-être ce qui rebute les touristes de passage. Depuis l’autoroute, seul ce port immense est visible alors que la vieille ville se cache derrière les montagnes.

Un paradis pour les gourmets

Lorsque l’on pense à la gastronomie italienne, on ne pense pas nécessairement à Gênes hormis pour son pesto légendaire. Pourtant, là encore, la ville regorge de surprises. Peu importe l’endroit où vous irez, vous êtes quasiment sûrs de vous régaler à tous les coups et surtout à bon prix. Un véritable paradis pour les gourmets.

Le pesto se fait dans un mortier en marbre avec un pilon exclusivement en bois

En dehors du pesto connu de tous, la focaccia, spécialité de la ville, est à se damner. Les Génois la déguste au petit-déjeuner, avec le café. Si sa version originale, à base des restes de farine du boulanger et d’huile d’olive, était autrefois destinée aux travailleurs matinaux, aujourd’hui, elle se déguste à toute heure et quasiment à toutes les sauces.

Vous ne rêvez pas ! C'est bien de la socca à ceci près qu'elle s'appelle farinata en Ligurie

La ville est également constellée de petits bijoux encore dans leur jus : les boutiques historiques. Des magasins qui n’ont pas bougé depuis le 19e siècle et qui possèdent tout le charme et la splendeur de l’âge d’or génois.

Reconnues pour leur authenticité par la ville à travers une liste d’une centaine de boutiques, leur visite n’en est que facilitée. Parmi elles, la pâtisserie Marescotti, où l’on savoure les amaretti di Voltaggio, ou encore la pâtisserie Domenico Villa di M. Profumo, connue pour le pandolce, une spécialité locale et variante du panettone ou du pandoro.

L’architecture : une boîte à bijoux pleine de trésors

Venons-en à l’architecture. Si cette dernière semble assez maussade dans le centre historique c’est à cause du manque d’espace que connaît la ville. Bloquée entre les montagnes, la mer et le port, la ville s’est développée en hauteur. Les rues étroites ne sont utiles qu’aux déplacements.

Les façades, souvent discrètes, cachent des palais somptueux. Une fois à l’intérieur, la richesse des décors, des lustres et des fresques ébahit les visiteurs. En revanche difficile de pénétrer dans ces palais grandioses en dehors des musées ouverts à l’année comme le Palazzo Rosso, Palazzo Bianco, le Palais Royal, la Mairie ou encore le Palais Ducal.

La salle de réunion du palais appartenant à la Chambre de commerce est recouverte d'or

Toutefois, la ville de Gênes a su développer la Rolli Experience et les Rolli Days. Durant quelques jours, des palais privés ouvrent leurs portes au public. L’occasion pour tous les visiteurs de voyager dans le temps et de découvrir les trésors de Gênes comme le Palazzo Pallavicino qui appartient à la Chambre de Commerce de Gênes.

Si les palais sont aussi splendides, ce n’est pas par hasard. Ancienne République, la ville ne disposait pas d’un palais royal pour accueillir les émissaires ou les personnalités importantes. Les nobles de l’époque élisaient leur doge et ensemble ils ont dressé une liste pour accueillir les émissaires, selon le luxe et le confort de chaque palais. Ainsi les familles les accueillaient à tour de rôle (rolli) dans leur propre palais qui faisaient office de véritables vitrines pour ces familles, se devant de montrer leur richesse pour impressionner.

Le Jardin secret est l'un des rares jardins privés dont la ville dispose

La Rolli Experience est un pack. Pour 199€, tout est compris. La nuit d’hôtel, les visites dans les palais avec des guides et des interprètes, la découverte de produits typiques de la ville et pour terminer en beauté un apéritif dinatoire dans l’un des palais pour vivre comme à la grande époque.

Les palais ouvrent régulièrement leur porte. Les prochaines Rolli Experience sont les 13, 14 et 15 décembre et les 17, 18 et 19 janvier 2025.

Une bouffée d’air frais

Si le centre historique manque d’espaces verts publics, le quartier de Nervi, accessible en bus ou en train, offre une bouffée d’air frais. Sa promenade en bord de mer est idéale pour une balade ressourçante.

Bien qu’étant un quartier de la ville de Gênes, la partition de l’espace est tout autre. Au-dessus de la promenade, les jardins des anciennes villas proposent des jardins publics immenses qui accueillent aujourd’hui des musées tels que le GAM, dédié aux artistes régionaux, ou le Musée des Raccolte Frugone.

De même pour Boccadasse qui est encore plus proche. Initialement petit village de pêcheur, le lieu qui rappelle les 5 terres offre un magnifique coucher de soleil. Les nombreux étudiants de Gênes aiment s’y retrouver pour admirer la mer tout en dégustant une glace ou un cocktail sur la plage.

