La Roca Team conclut 2024 avec une belle victoire

Ce jeudi dans une salle Gaston-Médecin pleine, la Roca Team avait l’occasion de prendre provisoirement la tête de l’Euroligue.

Dominateur de bout en bout face aux turques de l’Anadolu Efes, les hommes de Vassilis Spanoulis l’ont emporté 94-75. Les Roca Boys se sont offerts un cadeau de Noël tardif puisqu’ils sont leaders de l’Euroligue, en attendant le match du Paris Basketball contre le Viktoria Baskonia ce soir.

Le match :

Jamais menés et avec une quinzaine de points d’avance pendant les trois quarts de la partie, les Monégasques ont obtenu tranquillement leur douzième victoire de la saison en Euroligue. Très agressifs en défense, Jordan Loyd and co ont totalement asphyxiés l’attaque turque qui a forcé les shoots. Avec 10 points d’avance après les cinq premières minutes de jeu, le match ne pouvait que bien se dérouler.

Les Turcs ont tout de même eu un petit sursaut d’orgueil après la mi-temps avec un 9-0 notamment. Mais Jaron Blossomgame en a décidé autrement et a inscrit une série de 7 points pour permettre à son équipe de creuser à nouveau l’écart et de se diriger vers une victoire tranquille 94-75.

Une victoire qui a satisfait le coach de la Roca Team, Vassilis Spanoulis : « Je suis très heureux de cette victoire. On a eu quelques moments de moins bien mais en général on a été bon et consistant. On a répondu présent pour ce dernier match de l ‘année avec notamment une belle adresse au tir à 2 points, à 3 points et aussi aux lancers francs. C’est une belle façon de terminer l’année devant notre public, et une superbe réaction après la défaite à Madrid. Je suis fier de mes joueurs. »

Mike James a marqué 14 points et délivré 7 passes décisives © AS Monaco Basket

Un début de saison contrasté :

La Roca Team, a connu des hauts et des bas durant les premiers mois de la saison 2024-2025. Une défaite (68-66) dès la première journée et à la surprise générale contre le promu Saint-Quentin et un revers face à l’ASVEL, n’ont pas permis aux Roca Boys de lancer leur saison de la meilleure des manières.



En Euroligue les Monégasques ont aussi connu un début de saison assez compliqué. Malgré des débuts prometteurs avec deux victoires, ils se sont inclinés deux fois de suite contre Barcelone (86-71) et le Paris Basketball (80-87).



La défaite à Gaston-Medecin contre Le Mans mi-novembre suivi des sifflets de la salle ont eu raison de coach Sasa Obradovic, qui a été remercié le lendemain, laissant derrière lui un héritage important. C’est donc le coach grec, Vassilis Spanoulis, qui a pris les commandes afin d’instaurer une nouvelle dynamique. Malgré son inexpérience sur le blanc d’un club évoluant en Euroligue, la mission semble pour le moment plutôt réussie, puisqu’il n’a connu qu’une seule défaite (en championnat contre le Paris Basketball après prolongations).



Coach Vassilis Spanoulis © AS Monaco Basket

L’ASM est assurée de finir dans le top 2 de l’Euroligue à la fin de l’année et est bien ancrée dans le haut du classement de Betclic Elite. Tout reste donc ouvert pour les Monégasques, bien classés sur tous les tableaux malgré un début de saison en dents de scie. Quelques jours de répit attendent les joueurs avant la reprise de l’Euroligue jeudi 2 janvier et un déplacement sur le parquet de l’Alba Berlin pour lancer 2025 de la meilleure des manières !