Ligue 1 : L’AS Monaco repart de Reims avec un seul point et conserve sa deuxième place au classement

Le match nul face à Reims laisse un goût d'inachevé, mais il est encore temps pour les Monégasques de se racheter. Le choc contre le PSG mercredi prochain au Stade Louis-II pourrait marquer un tournant dans la saison des hommes d'Adi Hütter

La promesse d’un rebond après la défaite contre Arsenal s’est finalement transformée en frustration pour l’AS Monaco. En déplacement à Reims pour la 15e journée de Ligue 1, les Rouge et Blanc ont maîtrisé le jeu sans pour autant parvenir à se défaire d’une équipe rémoise bien organisée. Après 90 minutes de domination stérile, le score final de 0-0 les maintient à la deuxième place, à égalité avec l’OM.

C’était un match où les occasions n’ont pas manqué, mais où la finition a cruellement fait défaut. Dès les premières minutes, les Monégasques ont pris le contrôle du ballon, avec un jeu de possession bien rôdé, mais sans réussir à déséquilibrer la défense rémoise. Les tentatives se sont multipliées, à l’image de la frappe trop haute d’Aleksandr Golovin (11e) ou de celle de Takumi Minamino, repoussée par Cédric Kipré (15e).

Eliesse Ben Seghir, bien servi face à Yehvann Diouf, a vu sa frappe s’envoler dans les nuages (21e), tandis que Minamino s’est heurté deux fois à un El-Hadji Diouf impérial (28e, 31e). Bien que le taux de possession des Monégasques était largement supérieur, ces derniers ont réellement peiné à concrétiser leurs situations.

Un adversaire opportuniste mais imprécis

De l’autre côté, Reims n’a pas démérité. Les hommes de Will Still ont eu quelques rares opportunités, à l’image de Marshall Munetsi qui, sur corner, a vu sa tête passer juste au-dessus de la barre transversale (29e). Mais la meilleure chance rémoise est venue de Keito Nakamura, qui, seul face à Philipp Köhn, a raté son tir à bout portant (37e). Les rémois semblaient passifs en attaque, mais leur défense était solide, et leur gardien, Diouf, restait vigilant (0-0).

Au retour des vestiaires, la pression semblait davantage du côté des Rémois. L’attaquant Oumar Diakité s’est rapidement créé une occasion énorme en touchant la barre transversale d’un tir puissant (51e), offrant à son équipe une lueur d’espoir. Mais là encore, le manque de précision dans la finition s’est cruellement fait ressentir. Aussi bien du côté de l’AS Monaco que de Reims, personne n’est parvenu à cadrer ses frappes et de faire sauter le verrou.

Trois changements d’Hütter, probablement trop tard

Dans l’optique de redynamiser l’attaque, Adi Hütter a effectué un triple changement à l’heure de jeu, en faisant entrer Breel Embolo, Maghnes Akliouche et Mohammed Salisu (67e). Cependant, malgré ces modifications, le match s’est enlisé dans une succession de passes imprécises et d’actions avortées.

Minamino, en particulier, semblait le plus proche d’infliger la décision, mais une frappe juste à côté du poteau (77e) et une autre reprise dans les arrêts de jeu (92e) sont venues conclure une soirée où la malchance et le manque de précision ont finalement été les grands vainqueurs (0-0).

Prochain rendez-vous : Le Paris Saint-Germain

Ce match nul clôture une semaine difficile, marquée par une défaite à Londres contre Arsenal. Ce soir, l’AS Monaco pourra regretter ses nombreuses occasions manquées, notamment celle de Minamino en toute fin de rencontre. Mais la Ligue 1 se poursuit encore avant la trêve et dès mercredi, les Rouge et Blanc auront l’occasion de redresser la barre face à un adversaire de taille : le PSG, en déplacement au Stade Louis-II, à 21 heures.

En attendant, l’AS Monaco se contente de la deuxième place à égalité avec l’Olympique de Marseille, mais il est évident qu’ils devront faire preuve de plus de tranchant pour viser les trois points lors des prochains matchs.

