Coupe Davis : Monaco face au Portugal, un défi crucial pour le maintien en World Group I

Après un déplacement victorieux à Marrakech en septembre dernier, où les Monégasques l’ont largement remporté 4-0 face au Maroc, ils s’apprêtent à recevoir le Portugal à domicile, ce week-end, pour une rencontre décisive dans le cadre des World Group I play-offs. Découvrez le tirage au sort des matchs.

La Coupe Davis, qui existe depuis 1929, est sans conteste l’une des plus grandes épreuves sportives au monde. Avec 125 nations participantes, elle représente la plus prestigieuse des compétitions internationales de tennis masculin. Monaco, qui a accumulé 164 rencontres dont 79 à domicile, vise un nouveau chapitre de son histoire. L’enjeu est de taille : une victoire contre le Portugal permettrait aux Monégasques de conserver leur place dans l’élite du tennis mondial.

La rencontre tant attendue se déroulera ce samedi 1 et dimanche 2 février, dès 11h, au Monte-Carlo Country Club. La délégation monégasque de Guillaume Couillard, emmenée par une équipe motivée et prête à 200%, aura alors l’occasion d’assurer son maintien définitif en World Group I.

Cette phase cruciale de la compétition se jouera au meilleur des cinq matchs, avec un format bien particulier : deux matchs simples le samedi, un double le dimanche matin, suivi de deux autres matchs simples pour clôturer l’affrontement.

© Direction de la Communication – Manuel Vitali

Le tirage au sort : Monaco prêt à relever le défi portugais

Le tirage au sort de la Coupe Davis, réalisé ce vendredi matin au Monte-Carlo Country Club en présence de la Présidente de la Fédération Monégasque de Tennis, Mélanie-Antoinette de Massy, a révélé les oppositions de cette ultime rencontre. Un week-end à suivre en direct sur Monaco Info.

Le programme :

Samedi 1er février à partir de 11h :

Match Simple 1 : Valentin Vacherot contre Jaime Faria

Match Simple 2 : Benjamin Balleret contre Nuno Borges

Match Double 1 : Romain Arneodo et Hugo Nys contre Francisco Cabral et Nuno Borges

Match Simple 4 : Valentin Vacherot contre Nuno Borges

Match Simple 5 : Benjamin Balleret contre Jaime Faria

© Direction de la Communication – Manuel Vitali

Il ouvre le bal, les réactions de Valentin Vacherot

Quel est votre état d’esprit face à une équipe de ce niveau et un stade aussi avancé de la compétition ?

« C’est en effet un niveau où l’on n’a jamais joué, mais nous méritons de jouer une belle équipe comme ça, comme le Portugal. Évidemment, il y aurait peut-être eu, au tirage au sort, quelques équipes un petit peu plus abordables à jouer, mais on va tout faire pour aller la taper, aller gagner une très forte équipe mondiale comme celle-ci. C’est la meilleure que l’on ait jamais jouée. On est aussi très contents que ça se fasse à domicile, en espérant qu’il y ait du beau temps, beaucoup de public et que tout le monde fasse un bon week-end. »

Justement, on est heureux de l’avoir à domicile cette compétition ou est-ce que ça ajoute quand même une petite pression de la jouer devant son public ?

« Non, on est vraiment très contents de l’avoir à domicile, surtout pour nous monégasques. C’est au cœur du club où on s’entraîne quotidiennement par rapport à d’autres grands pays où ça peut être loin pour certains joueurs d’aller là où la rencontre se joue. Pour nous, c’est à la maison, on est tous d’ici, donc on est tous contents de jouer à Monaco. »

Comment vous vous sentez physiquement, mentalement et quelles sont vos ambitions pour cette rencontre ?

« J’ai eu des soucis physiques ces six derniers mois. C’était la première fois pour moi d’être blessé aussi longtemps. C’était une nouvelle expérience, mauvaise expérience, mais maintenant, c’est encore plus beau d’être sur le terrain. J’ai beaucoup appris avec ça. Tout ça est derrière moi maintenant. Je suis de retour à 100%, même à 150%. C’est surtout la partie mentale à gérer puisque je n’ai pas joué pendant six mois, mais j’ai vraiment tout reboosté mentalement. Je suis plus que prêt à jouer.

Depuis janvier, tout le monde a joué sur dur puisque la saison commence sur dur. C’est la première fois pour tout le monde d’être ici sur terre battue, donc il n’y aura aucun souci de ce côté-là, juste s’adapter, passer du dur à la terre. Je pense qu’on est tous contents, on aime tous la terre battue. Mes ambitions sont de tout gagner, comme d’habitude, sinon on ne serait pas là. »

© Direction de la Communication – Manuel Vitali

Coupe Davis : Monaco maintenu dans le deuxième groupe mondial