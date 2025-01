Deux nouveaux vice-présidents élus pour le « Cluster Yachting Monaco »

Arthur Bohr et Olivier Lavagna, nouveaux vice-présidents du Cluster Yachting Monaco © Yacht Club de Monaco

Et ce n’est pas le seul changement de direction au sein du « Cluster Yachting Monaco » !

Qui dit nouvelle année dit nouvelles recrues pour le « Cluster Yachting Monaco » qui annonce la nomination d’Arthur Bohr, Directeur du site de Monaco et Key Account Director de Monaco Marine, et d’Olivier Lavagna, Directeur Général de la Société d’Exploitation des Ports de Monaco (SEPM) au poste de vice-président. Cela marque une étape importante pour l’association dans sa mission de croissance et de développement au sein de l’industrie du yachting.

Publicité

Un rôle presque évident pour Olivier Lavagna : « Il m’apparaît logique que les Ports de Monaco s’impliquent dans le dynamisme du Cluster Yachting Monaco dans son rôle de plateforme de communication pour les nombreux acteurs du secteur du yachting implantés en Principauté. Je m’emploierai d’apporter notre pierre à l’édifice. »

De son côté, Arthur Bohr ne perd pas de vue les objectifs du « Cluster Yachting Monaco ». « C’est un honneur et un privilège de pouvoir travailler à vos côtés pour faire avancer notre mission commune, défendre nos valeurs et nos intérêts, et faire rayonner notre industrie dans la capitale mondiale du yachting qu’est Monaco », affirme-t-il.

2025, l’année du renouveau

À ces deux arrivées s’ajoutent celles de nouveaux membres : Rachel Fisher (JMS Yachting), Eleonora Pitasso (Burgess), et Alex Treleani (Novamarine Monaco). Ces professionnels de l’industrie contribuent au renforcement de la diversité et de l’expertise au sein du « Cluster Yachting Monaco ».

Mais l’association ne serait pas ce qu’elle est sans le travail acharné d’Espen Oeino (Espen Oeino International) et d’Édouard Mousny (Gordon S. Blair). Pendant dix ans, les anciens vice-présidents ont assuré la prospérité du « Cluster Yachting Monaco » et continuent d’apporter aujourd’hui leur expertise en tant que membres du conseil d’administration.

Il était une fois le Yacht Club de Monaco : Retour sur 70 ans d’histoire