Le Prince Albert II et Camille Gottlieb célèbrent la Journée Internationale du Sport Féminin sur le thème du sport automobile

Le 24 janvier dernier, Monaco a accueilli la Journée Internationale du Sport Féminin à la Collection de Voitures du Prince Albert II, mettant à l’honneur les carrières féminines dans le sport automobile. Un événement inspirant en présence du Souverain, de sa nièce Camille Gottlieb, et de nombreuses figures emblématiques de l’industrie.

Organisée au cœur de la Collection de Voitures du Prince, à deux pas du circuit légendaire du Grand Prix, la Journée Internationale du Sport Féminin a mis en lumière l’implication croissante des femmes dans cette discipline historiquement dominée par les hommes.

L’initiative, soutenue par les Iron Dames et la Commission des Femmes en Motorsport de la FIA, avait pour objectif d’inspirer les jeunes filles de Monaco en leur présentant les nombreuses carrières possibles dans le milieu du sport automobile.

À l’issue du temps d’échanges avec les intervenantes présentes pour l’occasion, le Prince Albert II ainsi que sa nièce Camille Gottlieb se sont présentés à l’événement, notamment pour remettre la carte de membre à vie à l’Automobile Club de Monaco à Michèle Mouton, véritable légende du sport automobile. Cette dernière fut la première, et à ce jour la seule femme à remporter une épreuve du Championnat du monde des Rallyes WRC, un exploit qu’elle a accompli à quatre reprises.

Un hommage à l’histoire des femmes dans la discipline

La Famille Princière a également découvert le livre « 100 Years of Women : Motorsport & Monaco » de Nancy Heslin et Lacey Da Costa, dédié aux pionnières et championnes du sport automobile ayant marqué Monaco depuis 1925. Le Souverain est d’ailleurs le seul homme à apparaître dans le livre, puisqu’il est l’auteur de la préface.

Ce moment clé de l’événement a marqué le lancement de cet ouvrage à but non lucratif, écrit en anglais et vendu en ligne à 50 euros. Les fonds récoltés serviront à soutenir la prochaine génération de talents féminins dans cette discipline ainsi qu’à financer des projets destinés à promouvoir la diversité et l’inclusion dans le sport de manière générale.

Michèle Mouton Cette première édition de la Journée Internationale du Sport Féminin à Monaco a été organisée par Nancy Heslin (Carob Tree Publishing), Tiffaney Perlino (Présidente de la Commission des Femmes en Motorsport de l’ACM), Valérie Closier (Directrice de la Collection de Voitures du Prince) et Martine Ackermann (Child CARE Monaco)

Des intervenantes de très haut niveau

Pour cette journée spéciale, des figures emblématiques du sport automobile et de l’industrie ont pris la parole, dont Delphine Biscaye, Directrice de la Compétition F1 Academy, mais aussi Michèle Mouton, vice-championne du monde de rallye et invitée d’honneur.

Parmi les autres intervenantes, on retrouvait des femmes de premier plan telles que Sara Mariani, Directrice de la durabilité et de l’inclusion à la FIA, ainsi que Marta Garcia, championne de la F1 Academy 2023. Ces professionnelles ont partagé leurs parcours et leurs nombreuses expériences, offrant aux 120 étudiantes présentes, âgées de 14 à 22 ans, des perspectives concrètes un avenir, si elles le souhaitent, dans le sport automobile.

Tiffaney Perlino, Présidente de la Commission des Femmes en Motorsport de l’ACM, a conclu la journée en rappelant que des événements comme celui-ci sont essentiels pour encourager les jeunes filles à se lancer dans des carrières dans le sport automobile. « Il est primordial de souligner que le sport automobile est un espace inclusif pour les femmes, et nous sommes déterminées à promouvoir leurs contributions et leurs succès dans tous les domaines du sport », a-t-elle déclaré.

Camille Gottlieb, Margaux Grundstein et Laura Dias étaient présentes pour représenter leur association BeSafe Delphine Biscaye, Directrice de la Compétition F1 Academy – Cathy Muller, Gestion des Jeunes Talents des Iron Dames – Sara Mariani, Directrice de la durabilité, diversité et inclusion de la FIA – Laurie Clog, Partenariats & Développement Commercial, Mahindra Racing (Formula E) – Liz Roberts, Sportsunite Monaco Lacey Da Costa, Directrice du Management chez Carob Tree Publishing Delphine Biscaye Michèle Mouton Vicky Farfus, Karting des Iron Dames et Marta Garcia, Championne Iron Dames et F1 Academy 2023

