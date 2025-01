Journée Internationale du Sport Féminin : Ces athlètes monégasques font briller Monaco sur la scène internationale

Ces femmes, par leurs performances et leur engagement, montrent que le sport à Monaco n'a pas de frontières, et surtout, n’a pas de sexe – Photo DR

Le 24 janvier marque la Journée Internationale du Sport Féminin, une initiative lancée en 2014 par le CSA et le CNOSF pour mettre en avant les athlètes féminines, leur parcours, leurs réussites, mais aussi les défis liés à la mixité dans le domaine sportif. Si des progrès notables ont été réalisés, l’égalité des genres reste un combat permanent. À Monaco, cette journée prend tout son sens, tant le sport féminin est une réalité vibrante et influente sur le Rocher.

La Principauté, avec son histoire intimement liée au sport, continue de rayonner à l’international grâce à ses infrastructures de pointe, son amour pour les grandes compétitions et, bien sûr, grâce à ses sportives, qui font honneur à Monaco à travers leur talent et leur détermination. Ces femmes, parfois à l’ombre de leurs homologues masculins, méritent cependant que l’on mette en lumière leurs exploits exceptionnels !

Le 24 janvier n’est qu’une occasion parmi tant d’autres de célébrer ces athlètes monégasques, mais aussi de rappeler que, si des progrès sont réalisés dans la reconnaissance du sport féminin, beaucoup reste à faire pour assurer une véritable égalité dans l’arène sportive. Ces femmes, par leurs performances et leur engagement, montrent que le sport à Monaco n’a pas de frontières, et surtout, n’a pas de sexe.

Xiaoxin Yang : Une icône du tennis de table

Xiaoxin Yang a représenté les couleurs monégasques aux JO de Paris 2024 © Stéphan Maggi / Comité Olympique Monégasque

Âgée de 37 ans, Xiaoxin Yang n’est pas seulement une figure incontournable du tennis de table, elle incarne la persévérance et l’excellence. D’origine chinoise et naturalisée monégasque, elle a marqué l’histoire en devenant la première athlète monégasque à se qualifier pour les Jeux Olympiques d’été à Tokyo.

Bien qu’elle ait connu une déception lors de ces derniers Jeux à Paris, où elle a été éliminée dès son premier match, sa carrière est jalonnée de distinctions impressionnantes. Elle a remporté plusieurs médailles aux Jeux des petits États d’Europe et aux Jeux méditerranéens, confirmant son statut de leader de la discipline.

Lisa Pou : La talentueuse nageuse en eau libre

Lisa Pou aux côtés de son père Michel – Photo DR

Lisa Pou est la première athlète monégasque à se qualifier pour les Jeux Olympiques de Paris 2024. À 25 ans, la nageuse monégasque, fille du célèbre nageur français Michel Pou, a validé son billet après une performance remarquée lors des Championnats du monde de natation cette même année, en terminant 9e du 10 km en eau libre à Doha.

Bien qu’elle ait vécu une expérience décevante à Paris puisqu’elle visait mieux que la 18e place obtenue sur le 10 km en natation marathon, sa détermination et son talent font d’elle une athlète à suivre avec attention pour les prochaines échéances.

Lisa Pou a été nommée Sportif féminin de l’Année au Prix de l’AS Monaco Omnisports à trois reprises grâce à ses performances.

Charlotte Afriat : L’étoile montante du sprint

Charlotte Afriat – Photo DR

À seulement 18 ans, Charlotte Afriat était déjà un nom incontournable de l’athlétisme monégasque. Spécialiste du sprint, elle a pris part aux Championnats du monde d’athlétisme de Doha en 2019, marquant ses premiers pas sur la scène internationale.

Après avoir surmonté une opération de l’appendicite, Charlotte revient plus déterminée que jamais aux Championnats du monde en salle 2024 à Glasgow, mais ne se qualifie pas pour les JO de Paris. Elle participe en revanche en JO de Tokyo avec un très bon chrono de 12.35 sur 100m, sur les bases de son record personnel (12.27). À 22 ans aujourd’hui, Charlotte fait partie de ces jeunes athlètes qui, bien qu’encore en développement, portent déjà un potentiel considérable.

Lisa Caussin-Battaglia : La pionnière du motonautisme

Lisa Caussin-Battaglia dispute le nouveau championnat du monde de bateaux électriques – Photo © Team Blue Rising

Dans l’univers très masculin du motonautisme, Lisa Caussin-Battaglia se distingue par son audace et son talent. Première pilote féminine monégasque à participer au championnat du monde de bateaux électriques « E1 series », elle a marqué les esprits par sa performance en 2023, malgré des problèmes techniques avec son matériel.

Vainqueur de nombreux points et vice-championne du monde féminine, elle est devenue une figure emblématique du sport automobile nautique à Monaco. Son combat constant contre les difficultés techniques n’a fait que renforcer sa détermination. Lisa Caussin-Battaglia incarne la modernité du sport monégasque, mêlant performances, technologie et innovation.

Marie-Charlotte Gastaud : Une carrière en plein essor

Le Prince Albert II entouré des athlètes Quentin Succo, Remy Axel et Marie-Charlotte Gastaud © Michael Alesi / Palais Princier

Spécialiste du 400 mètres haies, Marie-Charlotte Gastaud fait partie de ces athlètes monégasques dont la progression est exponentielle. Depuis 2017, elle a participé aux Championnats du monde, aux Championnats d’Europe, aux Jeux méditerranéens ou encore aux Jeux des petits Etats d’Europe.

À 24 ans, après des années d’expérience dans les compétitions internationales, elle se qualifie pour ses premiers Jeux Olympiques à Paris en 2024, où elle vit une grande satisfaction en battant son record personnel sur le 100m (12.41), terminant 6e de sa série.

Marie-Charlotte se présente comme une véritable prétendante aux premières places dans sa discipline. Son parcours témoigne de la rigueur et de la discipline qui caractérisent l’athlétisme de haut niveau, et la Principauté tout entière attend de voir jusqu’où elle pourra aller.

Et bien évidemment, la Princesse Charlène : Ambassadrice du sport et de la solidarité

La Princesse Charlène pendant les activités de sauvetage organisées par la Fondation Princesse Charlène de Monaco à la piscine du Stade Louis II – Photo © Eric Mathon/Palais princier

Impossible de parler de sport à Monaco sans évoquer la Princesse Charlène. Ancienne nageuse et championne olympique, elle a marqué l’histoire en représentant l’Afrique du Sud lors des Jeux Olympiques de 2000 à Sydney, où elle rencontre d’ailleurs le Prince Albert II.

Avant cela, la Princesse d’origine sud-africaine a remporté trois médailles d’or et une médaille d’argent aux Jeux panafricains de 1999 à Johannesburg, puis a représenté l’Afrique du Sud aux Jeux du Commonwealth, remportant une médaille d’argent dans le relais 4 x 100m 4 nages.

Aujourd’hui, la Princesse Charlène met son expérience et sa passion au service des autres à travers son organisation caritative, la Fondation de la Princesse Charlène de Monaco, qui œuvre notamment pour la prévention des noyades. La Princesse s’investit aussi activement pour promouvoir le sport féminin, un combat qu’elle mène avec la même ferveur qu’elle a démontrée sur les podiums. Son engagement social et sportif fait d’elle une figure incontournable, non seulement à Monaco, mais aussi à l’échelle mondiale.