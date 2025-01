Monaco et la Chine célèbrent le 30e anniversaire de leurs relations diplomatiques

Tout a commencé le 16 janvier 1995 entre Monaco et la Chine.

2025 marque le 30e anniversaire des relations diplomatiques entre la Principauté de Monaco et la République Populaire de Chine qui entretiennent une relation étroite malgré leurs différences et leur distance géographique.

Parmi les événements diplomatiques marquants de ces dernières années, il y a eu la visite d’Etat historique du Président Xi Jinping en 2019 en Principauté, qui faisait suite à celle du Prince Albert II en 2018 et à la première visite d’Etat en 2007. Les relations bilatérales ont également été consolidées par la présence régulière de hauts représentants des autorités chinoises à la plateforme de discussion de la Monaco Blue Initiative.

Pour célébrer ces trois décennies de relations diplomatiques et le futur nouvel an chinois, l’association Monaco-Chine et Monaco Dragon Prestige organisent, le 24 janvier prochain, une soirée à l’hôtel Fairmont avec le soutien de l’ambassade de Monaco en Chine. Danse du dragon, calligraphie, gastronomie traditionnelle et bien d’autres choses sont prévues.

Environnement, sport, économie…

Les deux pays partagent des préoccupations communes, notamment au sujet de la crise climatique. C’est donc tout naturellement qu’ils ont mis en place des projets conjoints en lien avec la préservation de la biodiversité. L’un d’eux concerne une zone prioritaire de conservation pour la population des tigres de l’Amur au Nord-Est de la Chine et l’autre une étude scientifique relative à la pollution des eaux du lac Taihu.

Autre valeur commune entre Monaco et la Chine : le sport. Alors que la Principauté vient d’être élue « Capitale Mondiale du Sport pour l’année 2025 » par une instance européenne, le pays asiatique, lui, continue ses actions dans le domaine de l’Olympisme et du Paralympisme. Le Prince Albert II était d’ailleurs présent aux Jeux olympiques d’été de 2008, comme aux Jeux Olympiques d’Hiver de 2022.

Impossible également de ne pas parler du lien économique entre les entrepreneurs monégasques et chinois. À ce propos, l’ambassadrice Marie-Pascale Boisson a déclaré : « La fréquentation du Pavillon de la Principauté pendant la 7ème édition de la China International Import Expo de Shanghaï en novembre 2024 peut raisonnablement laisser présager d’une augmentation future des échanges commerciaux ».