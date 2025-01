Téléthon Monaco 2024 : la mobilisation continue ce week-end !

Cette manifestation pourra encore compter sur le soutien de Camille Gottlieb, marraine du Téléthon monégasque.

Pour la première fois dans l’histoire du Théléthon, l’événement caritatif, qui vise à lever des fonds et financer la recherche sur les maladies rares, a lieu en deux étapes. La phase n°1 s’est déroulée début décembre et a permis à l’association Monaco Maladies Génétiques (MMG) de récolter environ 5 000 euros.

« Nous n’avions pas de salle disponible pour le premier week-end de décembre, mais nous avions tout de même été présents avec un évènement sur la promenade Honoré II », explique présidente de MMG Muriel Agliardi à Monaco Matin.

Ce second volet, lui, s’installera les 18 et 19 janvier prochains au sein de l’Espace Léo Ferré avec au programme des groupes de musique, un quizz sur l’olympisme, un zumbathon avec 12 professeurs, un loto, une tombola, une démonstration de pole dance, un jeu de piste avec les pompiers de Monaco, un parcours de simulation de vue de malvoyant ou encore un atelier de bonsai. Dans ce village Téléthon, il y aura également des animations, des stands de vente d’objets et de vêtements bébés et enfants ainsi qu’un point snack.

Sans oublier la marche culturelle du Téléthon avec découverte insolite du Rocher des Grimaldi, le dimanche 19 janvier à 14h. Tout l’argent récolté au cours des deux jours sera entièrement reversé à l’association. Et cela ne fait aucun doute : cette deuxième phase sera tout autant festive et solidaire que la première.

