Le 31 janvier dernier, le Prince Albert II s’est adressé à Donald Trump dans une dépêche officielle.

Quelques jours après la collision entre un avion de ligne American Airlines et un hélicoptère militaire au-dessus de Washington DC, provoquant la mort de 64 personnes, le Prince Albert II a pris la parole dans une lettre adressée au Président des Etats-Unis d’Amérique, M. Donald J. Trump. Dans celle-ci, il se dit particulièrement triste et boulversé face à cette terrible catastrophe.

« C’est avec une profonde tristesse que j’ai appris le tragique accident d’avion survenu sur les rives du Potomac. » écrit le Souverain avant de continuer : « Au nom du peuple monégasque, je tiens à vous exprimer nos plus sincères condoléances, ainsi qu’aux familles des victimes et à toutes les personnes touchées par cet événement dévastateur. Nos pensées et nos prières vous accompagnent dans ces moments difficiles. Nous sommes solidaires du peuple des États-Unis qui doit faire face à cette perte profonde. Puissiez-vous trouver force et réconfort dans le soutien de ceux qui vous entourent. Soyez assuré, Monsieur le Président, de notre sincère sympathie. »

Le Prince Albert II avait également exprimé son soutien aux États-Unis lors des incendies à Los Angeles, en janvier dernier, et à Donald Trump suite à la tentative d’assassinat à laquelle il a échappé de justesse.

