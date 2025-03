Le Prince Albert II célèbre l’art marin de Michel Aubéry : Une soirée exclusive au CREM

Michel Aubéry, Louisette Azzoaglio Lévy-Soussan et le Prince Albert II © Ilan Dehé – CREM

Une nouvelle exposition captivante de l’artiste monégasque Michel Aubéry, dédiée à la beauté fragile des récifs coralliens, a été inaugurée lundi soir au Club des Résidents Étrangers de Monaco en présence du Prince Albert II.

Le 3 mars dernier, le Club des Résidents Étrangers de Monaco (CREM) s’est transformé en galerie d’art pour accueillir les œuvres vibrantes de Michel Aubéry. L’événement a également marqué l’inauguration de la plaque des Membres Gold du club, soulignant l’importance des partenariats avec CMB Monaco, BMW Store Monaco & MINI Store Monaco, et Pernod Ricard.

Publicité

Une passion artistique née à Monaco

Né en Principauté, Michel Aubéry a commencé son voyage artistique très tôt. « J’ai commencé la peinture très jeune, j’avais dix ou douze ans. Puis, j’ai été remarqué par Jean Cocteau et par le peintre Nakache. À l’époque, j’étais passé à la télé et j’ai été exposé. J’avais quinze ans et la Princesse Grace m’avait parrainé », confie l’artiste.

Après des études aux Beaux-Arts de Nice en Art Déco et un passage aux Éditions Bordas à Paris, l’artiste a enseigné aux côtés du peintre Claude Rosticher dans une école d’art américaine à Monaco. Sa carrière a pris un tournant inattendu lorsqu’il a créé « Azur Sport » à Monte-Carlo, une enseigne qu’il a dirigée pendant 22 ans, devenant également Président de l’association AS Monaco en 1995.

Ce n’est qu’en 2008, après une pause artistique de 45 ans, qu’un dîner avec Philippe Pastor a relancé sa carrière : « Il me restait un tableau que j’avais peint, accroché au mur. Un soir, le peintre Philippe Pastor est venu dîner. Il m’a demandé qui avait peint ça, il ne m’a pas cru quand je lui ai dit que c’était moi… Il m’a demandé de lui faire trente tableaux et il m’a exposé, en 2009. Ma première expo remontait à 1962, 47 ans avant. »

Michel Aubéry, de l’art du crayon à celui du ballon

Un engagement pour l’environnement marin

Cette nouvelle exposition au CREM met en lumière la fascination de l’artiste pour la vie marine, particulièrement les récifs coralliens. À la demande du Musée Océanographique, où ses œuvres ont été exposées à plusieurs reprises, Aubéry utilise son style expressif pour souligner la splendeur et la vulnérabilité de ces écosystèmes marins.

« Le thème me plaît beaucoup, je pense que c’est bien de montrer ces merveilles marines« , confie l’artiste qui a également créé des collections sur les tortues marines (2017) et les animaux polaires (2022).

© Ilan Dehé – CREM

© Ilan Dehé – CREM

Rencontres Polaires : découvrez les toiles de Michel Aubéry au Musée Océanographique

Le soutien princier aux initiatives culturelles

Le Prince Albert II, Président d’Honneur du CREM depuis sa fondation en 2010, a pris le temps d’admirer les œuvres exposées, accompagné par la Présidente du CREM, Louisette Azzoaglio Lévy-Soussan. Sa présence témoigne de son engagement continu pour les initiatives culturelles et environnementales en Principauté.

Pour Michel Aubéry, Chevalier de l’Ordre du Mérite Culturel depuis 2018, cette reconnaissance princière s’ajoute à un parcours unique qui allie passion pour l’art et pour le sport – une dualité rare qui fait sa singularité dans le paysage culturel monégasque.

L’exposition est accessible aux membres du CREM et constitue une nouvelle occasion de découvrir le talent d’un artiste monégasque dont les créations colorées célèbrent la beauté de notre monde marin.

Entretien avec Alexandre Boin, nouveau directeur du Club des Résidents Etrangers de Monaco